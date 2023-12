Die 25-jährige Takako ist vor allem eins: müde. Nach der Trennung von ihrem Freund kündigt sie ihren Job und verkriecht sich in ihrer kleinen Wohnung in Tokio. Bis eines Tages ihr Telefon klingelt. Ihr Onkel Satoru bietet ihr an, eine Zeitlang in seinem Antiquariat im berühmten Bücherviertel Jinbocho auszuhelfen und dafür in dem kleinen Zimmer über dem Laden unterzukommen. Was für Takako zunächst alles andere als verlockend klingt, wird angesichts der hohen Mietpreise in Japans Hauptstadt schließlich zu einem willkommenen Angebot.

Für die staubigen Bücher der Frühmoderne hat sie anfangs genauso wenig Interesse wie für ihren ulkigen Onkel Satoru. Der sieht das allerdings anders: Er empfängt seine Nichte mit offenen Armen und wird fast schon rührselig, wenn sie Zeit miteinander verbringen.

Satoshi Yagisawa "Die Tage in der Buchhandlung Morisaki". € 19,– / 198 Seiten. Insel, Berlin 2023 Insel

Als Takako eines Nachts nicht schlafen kann, schnappt sie sich eines der vielen Bücher, die sich nach wie vor in dem kleinen Zimmer stapeln und liest bis zum Morgengrauen. "Diese Art von Begegnungen, die die Zeit überwanden, war nur mit alten Büchern möglich", ist sich die junge Frau sicher und ärgert sich, nicht früher mit dem Lesen begonnen zu haben.

Langsam nimmt sie das Leben um sie herum wieder wahr und findet so zurück in ihr eigenes. Mit der Zeit merkt sie, dass auch in Satoru ein tiefer Schmerz sitzt. Seine Frau Momoko hatte ihn vor fünf Jahren von einem auf den anderen Tag verlassen. Nach und nach stellt sie fest, dass sie und ihren Onkel mehr verbindet als gedacht.

In Japan ist Satoshi Yagisawas Debütroman bereits im Jahr 2009 erschienen, wurde mit dem renommierten Chiyoda Literature Prize ausgezeichnet und verfilmt. Die Tage in der Buchhandlung Morisaki nimmt die Lesenden auf die Suche der Protagonistin nach ihrem Platz in der Welt mit – ohne Kitsch, ohne lange Sätze. Mit szenischen Schilderungen schafft der Autor eine ruhige und gleichzeitig kraftvolle Geschichte. Ein Buch für passionierte Leserinnen und Leser – und für alle, die es werden wollen. (Anika Dang, 10.12.2023)