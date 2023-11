Klimaaktivisten nutzten die Bühne in Gurgl, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. EPA/ANNA SZILAGYI

Auch Tage nach dem Ausraster von Henrik Kristoffersen beim Slalom in Gurgl kann man sich fragen, was den Norweger veranlasst hat, dermaßen aggressiv auf Klimaschützer loszugehen. Bevor sich die nach dem ersten Lauf Schnellsten in die Entscheidung stürzen konnten, war es im Zielbereich zu einem Protest von Klimaaktivisten gekommen. Eigentlich keine große Sache, möchte man meinen, zumal nur etwas Farbe in den Schnee gestreut wurde und das Rennen für ein paar Minuten unterbrochen werden musste. Startstopps kommen etwa auch bei Schlechtwetter oder nach Stürzen immer wieder vor, Skirennläufer sind mehr oder weniger daran gewöhnt.

Doch bei Kristoffersen sind alle Sicherungen durchgebrannt, der Norweger stürmte wild schimpfend auf die Aktivisten los und wurde handgreiflich, ehe durch das prompte Einschreiten von Betreuern ein gröberer Wickel unterbunden werden konnte. Im norwegischen Fernsehen polterte der Techniker dann: "Solche Menschen sollten wir nicht auf der Welt haben, sie sollten verschwinden. Ich hätte ihn noch einmal geschlagen, wenn ich die Gelegenheit dazu gehabt hätte."

Kristoffersen beruhigte sich auch später nicht. Auf Instagram postete der 29-Jährige noch: "Die Situation im zweiten Durchgang wird viele Meinungen hervorrufen, aber ich bin einer, der aktiv wird, wenn ich Unrecht empfinde. Es besteht kein Zweifel, dass das Klima ein großes Problem ist, das möchte ich nicht leugnen. Trotzdem ist es nicht die richtige Zeit und der Ort, einen kulturellen Event zu stören", so Kristoffersen. "Für die meisten Athleten ist es ihr ein und alles. Mindestens vier Läufern wurde ihr Rennen ruiniert, und das ist in meinen Augen Unrecht."

Für diese Aussagen erhielt Kristoffersen viel Zuspruch. Allein auf Instagram bekam der mit 198.000 Followern gesegnete Norweger über 21.000 Likes, so auch von von den Ski-Assen Mikaela Shiffrin, Marco Schwarz und Alexis Pinturault, während etwa Marco Odermatt oder Federica Brignone mit applaudierenden Emojis reagierten.

Ganz anders die Reaktion von ÖSV-Läufer Julian Schütter, der selbst immer wieder als Klimaaktivist für Schlagzeilen sorgt: "Hey Henrik, du kannst über die Proteste denken, was du willst, und kritisieren, wenn du magst. Aber mit Gewalt zu regieren war ein großer Fehler. Es ist nur menschlich, in emotional geladenen Situationen wie dieser einen Fehler zu machen, aber ich finde es sehr problematisch, dass man sich danach nicht entschuldigt und viele andere diesen Ausbruch feiern. Unser Sport bleibt mit dieser Gewaltverherrlichung weit hinter seinem Vorbildeinfluss zurück." (honz, 24.11.2023)