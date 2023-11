Zahllose Menschen haben keine Ahnung davon, doch ihre Identitätsdaten geistern zur mehr oder weniger freien Verfügung im Internet herum. Man muss nur wissen, wo man diese sucht. Im Darknet beispielsweise. Das betrifft Privatpersonen wie Unternehmen.

Eine Auswertung der Wirtschaftsberatungskanzlei KPMG zeigt, dass etwa bei Wiener Unternehmen die Zahl der Cyberangriffe im Jahresvergleich um fast 90 Prozent gestiegen ist und Identitätsdiebstahl dabei zu den großen Gefahren zählt. Für Konsumentinnen und Konsumenten lässt sich wegen der hohen Dunkelziffer keine zuverlässige Größenordnung festlegen.

Phishing ist keine neue Methode, um Daten zu stehlen. Aber mithilfe von KI wirken die Angriffe extrem echt. Bitte Rechte (Credit) ergänzen

Einer von zehn

Einer Umfrage von 2021 zufolge wird einem von zehn Menschen in Europa online die Identität gestohlen – was genau genommen bedeutet, dass die Daten einer anderen Person missbräuchlich verwendet werden. Zum Beispiel, um Bestellungen zu machen, Postings abzusetzen, Konten für Geldwäsche zu eröffnen oder Geld vom eigenen Konto abzubuchen. Oft gelangen Kriminelle via Phishingmails- oder SMS an Personendaten. Die Methode ist nicht neu, aber mithilfe von künstlicher Intelligenz werden Attacken immer schwerer zu erkennen.

Nicht zum ersten Mal warnt das Finanzministerium (BMF) aktuell vor gefälschten E-Mail-Nachrichten, die im Namen von Finanz Online versendet werden. Die betrügerischen Nachrichten enthalten die Information, dass Empfänger einen Link aufrufen und persönliche Daten eingeben sollen, um eine Rückerstattung zu erhalten. Das BMF betont, dass es sich um einen Internetbetrugsversuch handelt und die versendeten E-Mails und verlinkten Websites Fälschungen sind.

Massiver Preisverfall

Wie billig es mittlerweile ist, an Kreditkartendaten zu kommen, zeigen die Preise im Darknet. "Ein Kreditkartenkonto (Limit 5000 Euro) kostet laut Privacy Affairs rund 100 Dollar, ein Bankkonto (Limit 2000 Euro) im Schnitt 55 Euro. Da musste man vor ein paar Jahren noch viel mehr hinlegen", sagt Zahlungsverkehrsexpertin Julia Faesser von Mastercard. Während der vergangenen Jahre seien die Preise massiv gefallen. Je nach Guthaben oder Limit kann der Preis aber auch auf etwa zehn Euro sinken.

Dieser Rückgang hat mehrere Gründe. So zeigt etwa eine Analyse von IBM, dass Kreditkartendaten nicht mehr so beliebt sind, weil Betrüger mit anderen Dingen schneller und mehr Geld verdienen. Vor allem sogenannte Backdoors, die Fernzugriffe auf IT-Systeme ermöglichen, hätten sich zur bevorzugten Angriffsmethode entwickelt.

Regulatorik und Datenanalyse

Das abnehmende Interesse an gestohlenen Kreditkarten geht aber auch auf strenge Regulatorik zurück – und die Tatsache, dass technische Innovationen auch der "guten Seite" zur Verfügung stehen. So verlangt etwa die PSD2-Zahlungsrichtlinie (seit 2018 in Kraft) eine starke Kundenauthentifizierung, das macht es Betrügern deutlich schwerer.

Und eine KI erkennt schnell, welche Zahlung authentisch ist und welche nicht. Datenanalyse ist ein essenzieller Teil der Betrugsbekämpfung geworden. "Banken und Händler können für jede Transaktion eine Risikoeinschätzung durchführen lassen", sagt Faesser. "Das System erkennt, wenn man seinen Namen in einer ungewöhnlichen Geschwindigkeit eingibt – und ,wird skeptisch‘. Außerdem sagt das Endgerät, mit dem man zahlt, viel aus. 97 Prozent der entsprechenden Devices standen schon einmal mit Betrug in Zusammenhang."

Waren Betrüger einmal erfolgreich, beginnt für Betroffene ein mühsamer Prozess, den Schaden zu beheben. Vor allem der emotionale Schaden wiegt schwer. IMAGO/Alexander Limbach

Ein Durchbruch für sichere Authentifizierung sind im Zahlungsverkehr biometrische Daten am Smartphone. "Wer mittels Gesichtserkennung oder Fingerprint eine Zahlung bestätigt, hat kaum Aufwand, und es verstärkt die gefühlte und die tatsächliche Sicherheit." Unabhängig vom Alter hätten sich Bestätigungen mit biometrischen Merkmalen voll durchgesetzt.

Wenn Betrüger aber doch erfolgreich waren, beginnt für Opfer ein mühsamer Prozess, um den Schaden zu minimieren. "Opfer kämpfen mit Anwaltskosten, Inkassobüros und psychischer Belastung. Umso wichtiger ist der Fokus auf die Prävention zur Verhinderung", heißt es in einer Studie der Arbeiterkammer.

Psychische Belastung

Die psychische Belastung der Opfer kennt man auch bei Mastercard: "Der emotionale Schaden wiegt bei fast allen viel schwerer als der finanzielle. Sind persönliche Daten wie Geburtstag oder Adresse, die man gar nicht oder nur schwer ändern kann, einmal im Darknet, bringt man sie von dort kaum mehr weg. Das führt zu Unsicherheit und Vertrauensverlust. Durch solche Betrugsfälle verlieren Menschen das Vertrauen in die Gesellschaft, und gerade in Zeiten wie diesen kann unsere Gesellschaft ohne Vertrauen nicht funktionieren", sagt Faesser. (Andreas Danzer, 25.11.2023)