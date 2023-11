Die Finanzlage der Signa-Gruppe des Investors Rene Benko spitzt sich offenbar zu. Die Situation bei der Signa-Holding sowie den Töchtern Prime und Development sei "so kritisch", dass "Insolvenzanträge vorbereitet würden", berichten die Nachrichtenmagazine "News" und "Spiegel" unter Berufung auf Insider. Ein Signa-Sprecher betonte hingegen gegenüber beiden Medien, dass es keine neue Sachlage gebe und man Gespräche mit potenziellen Finanzierungspartnern führe.

Wie ein Insider gegenüber dem STANDARD behauptet, soll am kommenden Dienstag der Insolvenzantrag gestellt werden. Überprüfen lässt sich diese Information nicht; die Signa spricht, wie gesagt, von einer unveränderten Sachlage. Laut weiteren Insidern sei in der Signa für Dienstag eine Art Mitarbeiterversammlung geplant, in der über die Insolvenz und die weiteren Schritten informiert werde.

Über die nächsten Schritte berate nun der Aufsichtsrat der Signa Prime Selection, berichtet die "Wirtschaftswoche". Wie berichtet, ist Ende November laut "Handelsblatt" eine 200 Millionen Euro schwere Signa-Anleihe fällig. Laut "News" und "Spiegel" muss die Signa-Gruppe bis Jahresende 500 Millionen Euro aufstellen, um nicht zahlungsunfähig zu werden. Andere Medienberichte schätzen den Finanzbedarf noch höher ein, bei bis zu 600 Millionen.

Angeblich wird hier die Insolvenz vorbereitet. EPA/CHRISTIAN BRUNA

Beraterkosten für Gusenbauer

Ältere Beraterkosten der Signa sind nun medial auch ein Thema geworden. Der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler und seit 2010 amtierende Signa-Prime-Aufsichtsratschef, Alfred Gusenbauer, soll der Signa Holding laut dem Wochenmagazin "News" für die Jahre 2020 bis Frühjahr 2022 Beraterhonorare in Höhe von über sieben Millionen Euro in Rechnung gestellt haben. In einer Rechnungs-Leistungsbeschreibung heißt es laut Magazinbericht wörtlich, dass man "bei der Restrukturierung und bei der Finanzierung des D18-Pakets der Galleria Kaufhof Karstadt-Gruppe und bei der Beantragung eines Nachrangdarlehens beim WST für GKK" (Galeria Kaufhof Karstadt, Anm.) beratend mitgewirkt habe. Zusätzlich erhält Gusenbauer eine Vergütung als Beiratsmitglied der Signa Holding und als Aufsichtsratschef und Chefkontrolleur der Signa Prime Selection, der Signa Development Selection und der SIGNA RFR US Selection.

Seit einem Monat steht wegen nicht gezahlten Rechnungen die Baustelle beim Signa-Großprojekt Elbtower in Hamburg still. "Die Bauarbeiten am Elbtower sind nach wie vor eingestellt. Wir gehen derzeit davon aus, dass diese auch in der nächsten Woche noch nicht wieder aufgenommen werden", hieß es von der betroffenen Baufirma Lupp auf APA-Anfrage. Man warte auf "Informationen der Investoren zum weiteren Vorgehen".

Signa-Firmengründer Benko versucht derzeit weitere Finanzmittel zu lukrieren. Laut "Spiegel" und "News" stellt er auch millionenschwere Kunstwerke zum Verkauf. Das Bild "L'Étreinte" von Pablo Picasso und ein Selbstporträt von 1988 des Künstlers Jean-Michel Basquiat sollen nach Aussagen mehrerer Insider zu Geld gemacht werden.

Schon in den vergangenen Monaten drangen immer wieder schlechte Nachrichten aus dem milliardenschweren Immobilien- und Handelskonzern: Im Sommer wurde die österreichische Kika/Leiner-Möbelkette insolvent, nur Tage nachdem Benkos Signa sie an zwei neue Investoren verkauft hatte. Ende Oktober meldete auch die Signa Sport United, die Sporthandelstochter des Konzerns, Insolvenz an. Dazu kommen seit langem hartnäckige Gerüchte über finanzielle Probleme bei der Signa.

Am 27. Oktober berichten deutsche Medien über einen Baustopp beim Hamburger Elbtower, eines der Prestigeprojekte Benkos, wegen Zahlungsproblemen. Seither sind zahlreiche weitere Projekte in Deutschland gestoppt worden, zuletzt in München. Am 2. November wurde bekannt, dass schwerreiche Signa-Investoren rund um Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner die Entmachtung von Benko zugunsten des deutschen Sanierers Arndt Geiwitz fordern. Den Schritt brauche es "zur Rettung der Gruppe", heißt es. Am 8. November gab Benko nach tagelangen harten Verhandlungen der Forderung nach. Geiwitz folgte infolgedessen Benko als Vorsitzender des Beirats der Signa-Holding und konnte dessen Stimmrechte im Konzern ausüben. Derzeit arbeitet Geiwitz die finanzielle und strukturelle Situation der Signa auf, um zu eruieren, wie viel Geld es von den Signa-Investoren braucht, um das wirtschaftliche Überleben des Konzerns zu sichern. (APA, red, joge, ung, 24.11.2023)