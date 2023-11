Wien – In die öffentliche Beschaffung gerät Bewegung. Um mit gutem Beispiel voranzugehen und die Absatzmöglichkeiten österreichischer Landwirte zu stärken, verordnete sich die Regierung 2021 einen Nationalen Aktionsplan. Von 2023 bis 2030 sollte der Anteil von biologischen Lebensmitteln demnach verbindlich schrittweise von 25 auf 55 Prozent steigen.

Bisher blieben es, wie DER STANDARD berichtete, leere Versprechungen auf dem Papier. Nun wird in vielen Ministerien und in der Bundesbeschaffung erstmals nach Verantwortlichen gesucht, die Fragen der Zuständigkeit nicht länger im Kreis spielen, sondern die Umsetzung der Vorgaben ernst und in Angriff nehmen sollen.

Druck kommt nicht nur aus den Reihen der Biolandwirtschaft, sondern auch aus der Politik. Die Grünen haben dazu über eine parlamentarische Anfrage das Finanzministerium in die Pflicht genommen, dem die Bundesbeschaffung untersteht. Jetzt richtet sich eine Anfrage der Neos an sämtliche Ministerien.

Der Öffentlichkeit sei bisher nicht bekannt, wie es um die Umsetzung der Bio-Lebensmittelbeschaffung in den einzelnen Ministerien bestellt sei, wo die Hürden liegen und welche Maßnahmen getroffen wurden, um die verbindlichen Ziele zu erreichen, schreibt Karin Doppelbauer, Landwirtschaftssprecherin der Neos, darin.

Millionen Mahlzeiten

Von Kindergärten über Schulen bis zu Pflegezentren würden täglich rund 1,8 Millionen Mahlzeiten ausgegeben. Was für diese gelte, müsse auch für Einrichtungen des Bundes und die Gemeinschaftsverpflegung in Ministerien gelten. Denn für Bio liege darin ein beträchtliches Absatzpotenzial.

Nach Jahren kontinuierlicher Zuwächse zeichne sich eine Stagnation des Biomarktes ab. Nehme die Regierung ihre Ziele, den Bio-Anteil in der Landwirtschaft weiter auszubauen, ernst, gehörten Maßnahmen ergriffen, schreibt Doppelbauer.

Sie will von den Ministerien unter anderem wissen, wie hoch das Gesamtvolumen an beschafften Lebensmitteln in ihren Bundeseinrichtungen ist und welchen monetären Anteil Bio daran hat. Einblick fordert sie auch in die Außer-Haus-Verpflegung, die vertraglich an Dritte vergeben wurde. Das Gros der Kantinen der Ministerien wird privat geführt.

Transparent gemacht werden soll durch die Anfrage auch, wie viele Lebensmittel die Ministerien selbst einkaufen und was davon über die Bundesbeschaffung abgewickelt wird. Des Weiteren fordert sie diese auf, die Lieferanten ihrer Küchen zu nennen. Nicht zuletzt sollen die Ministerien Maßnahmen publikmachen, die getroffen wurden, um die Ziele des Nationalen Aktionsplans zu erreichen. Antworten sind Mitte Jänner zu erwarten.

Bestbieter statt Billigstbieter

Österreichs Biolieferanten appellieren an die Regierung, einzuhalten, was versprochen wurde. Dass mehr Nachhaltigkeit in öffentlichen Küchen möglich sei, beweisen aus ihrer Sicht zahlreiche "Leuchtturmprojekte". Die Berufsschule in Steyr etwa serviere ausschließlich Biofleisch. Vorreiter sei auch die Landesküche Niederösterreich, die nach dem Prinzip Bestbieter und nicht Billigstbieter einkaufe.

Gemeinden und Ländern steht es bisher frei, sich an Bioquoten bei der Lebensmittelbeschaffung zu halten. "Aus Kann-Bestimmungen gehören Muss-Bestimmungen gemacht", fordert Johannes Gutmann, Gründer des Bioproduzenten Sonnentor. (Verena Kainrath, 25.11.2023)