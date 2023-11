Juventus kann mit Sieg Inter Mailand und Arnautovic von der Tabellenspitze stoßen. Duell Posch vs. Lazaro am Montag

Spielt's Juventus gegen Inter, dann geht es mitunter auch heftiger zur Sache. IMAGO/ZUMA Press

Mailand - In Topform kommen Tabellenführer Inter Mailand und Juventus zum Serie-A-Gipfeltreffen am Sonntag (20.45 Uhr) in Turin. Gastgeber Juve will das "Derby d'Italia" auch als Kampfansage in Sachen Scudetto nutzen. Mit einem Sieg würde die "Alte Dame" Marko Arnautovic und Co. von der Tabellenspitze stoßen und nach drei enttäuschenden Saisonen ihren Anspruch auf den Meistertitel deutlich unterstreichen.

Zwei Punkte liegt Salzburgs-Champions-League-Gruppengegner aktuell vor Juve, das mit fünf Ligasiegen in Folge viel Selbstvertrauen mitbringt. Auch Inter zeigte sich jüngst sicher, ging immerhin viermal en suite als Sieger vom Platz; das bisher letzte Mal beim 2:0 gegen Frosinone vor der Länderspielpause, das auch das Comeback von Arnautovic nach überstandener Verletzung brachte.

Beide Teams müssen allerdings einige Kicker vorgeben. Bei Juve fällt u.a. Mittelfeldmann Manuel Locatelli verletzt aus, Inter ist angesichts der Blessuren von Benjamin Pavard und Alessandro Bastoni in der Innenverteidigung zu Umstellungen gezwungen.

Erst am Montag steigt das Österreicherduell zwischen Bologna von Stefan Posch und Torino von Valentino Lazaro. Torino, das zwei Punkte hinter Bologna (8.) auf Platz elf liegt, will Anschluss an die Spitze halten, Bologna seine vor der Länderspielpause gerissene Serie wiederaufnehmen. Das jüngste 1:2 gegen Fiorentina war erst die zweite Niederlage Bolognas, davor punktete man in zehn Spielen in Folge. (APA, 24.11.2023)