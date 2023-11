Radiotipps für Samstag

9.05 FEATURE

Hörbilder: Femizid in Österreich – und was die Behörden tun Am 20. November 2021 ­verschwindet Anousche T. spurlos – der 30. Mord an einer Frau in Österreich im Jahr 2021. Bis 10.00, Ö1

12.00 INTERVIEW

Im Journal zu Gast Klimaforscher Keywan Riahi spricht mit Nadja Hahn. Bis 12.56, Ö1

17.05 MAGAZIN

Diagonal: Ein Alphabet in "E" In der ­deutschen und englischen Sprache ist das "E" der am häufigsten verwendete Buchstabe. Er dient als Präfix für alles, das einer Modernisierung in Richtung Digitalisierung unterzogen wird. Bis 19.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 25.11.2023)