Wer eine Geschichte erzählen will, muss irgendwo anfangen. Am besten so, dass man das Publikum von Anfang an hineinzieht. Im Storytelling gibt es dafür verschiedene Techniken. Eine davon ist der "Schock": Die Geschichte beginnt mit einem Knall, dessen Hintergründe im Laufe der Handlung aufgedröselt werden. Fast immer wird in der ersten Szene auch die Hauptfigur eingeführt und in ein Setting eingewoben, das ihre Position zum Umfeld verdeutlicht. Manchmal ist es auch einfach das Leben, das die perfekten Eröffnungsszenen schreibt. So wie Freitag vor einer Woche beim US-Unternehmen OpenAI.

OpenAI hat es innerhalb eines Jahres zu weltweiter Bekanntheit gebracht. Die Firma aus San Francisco steht hinter dem Chatbot ChatGPT. Mithilfe künstlicher Intelligenz (KI, im Englischen AI) schafft dieser aus alten Informationen neue Inhalte – sehr viel besser, als das jedes System zuvor konnte. OpenAI und ChatGPT sind zum Sinnbild für alle Versprechungen und Gefahren der KI geworden. Das ist die Kulisse, vor der sich in der letzten Woche ein Drama entfaltete, das alles hatte, was es braucht: ein Unternehmen mit vakanter Führung; Figuren mit Licht- und Schattenseiten; eine Technologie, die für Ängste und Hoffnungen gleichzeitig steht. Fünf Tage voller Wendungen, die perfekt in eine Netflix-Staffel mit fünf Folgen gepasst hätten.

Die Schockwelle

Freitag vergangener Woche, später Nachmittag Ortszeit, wurde Sam Altman, CEO und Mitgründer von OpenAI, von seinem Aufsichtsrat gefeuert. Der Einstieg in das Drama, der beschriebene Knall. Die Entlassung per Video-Call, bei der Altman innerhalb von Sekunden jegliche Zugriffsrechte entzogen wurden, entsprach allen Silicon-Valley-Klischees. Genauso wie der 38-Jährige selbst: ein junggebliebener Tech-CEO im Longsleeve, mehr Zuckerberg als Musk. Wie viele seiner Kollegen in der Szene positionierte er sich nicht nur als Unternehmer, sondern auch als "Visionär", der auf Podien von Revolutionen erzählte.

Altmans überraschende Entlassung sandte Schockwellen durch die Tech-Branche. Der Aufsichtsrat von OpenAI begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass Altman nicht immer "offen kommuniziert" habe. Ein Statement, das mehr Fragen aufwarf, als es beantwortete. Im weiteren Verlauf des Abends wurde die Firma weiter durchgeschüttelt: CTO Mira Murati wurde zur Interims-CEO ernannt; Co-Gründer Greg Brockman und führende Mitarbeiter verkündeten, das Unternehmen verlassen zu wollen.

Unter Tech-Journalisten verbreitete sich schnell ein Narrativ, das auf der Zwitterkonstruktion von OpenAI beruhte. Die Firma hat sowohl einen Non-Profit-Bereich, dem der Aufsichtsrat vorsteht und der de jure das gesamte Unternehmen kontrolliert. Und einen profitorientierten Teil, dessen CEO Altman war. Diese Bereiche und Philosophien seien an dem Freitag zusammengekracht, und der gemeinnützige Teil habe den Machtkampf gegen den profitorientierten gewonnen. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Es sollte nicht einmal 24 Stunden dauern, bis der andere Teil des Unternehmens zurückschlagen würde.

Der Schlag zurück

Wäre das hier wirklich eine Netflix-Serie, würden jetzt die Rückblenden kommen. Weil man die Konstruktion hinter OpenAI nicht ohne seine Vorgeschichte verstehen kann. OpenAI entstand 2015 als Non-Profit-Organisation. Gründungsmitglieder waren Menschen wie Altman und Brockman, aber auch Peter Thiel und Elon Musk. Hinter der Idee stand zum einen der für die Szene typische Optimismus, dass KI bald dieselben Eigenschaften wie menschliche Intelligenz haben werde – aber auch die Sorgen, die die Technologie umwehen. Angefangen von "normalen" Szenarien wie die Nutzung durch autoritäre Regime bis hin zu den eher fantastischen Ängsten vor denkenden Maschinen. OpenAI verkündete von Anfang an, KI "demokratisieren" zur wollen. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, in dem Menschen aus der Tech-Branche saßen, mit oder ohne Firmenbezug, wechselte regelmäßig.

Wie fast jede Firma in der Branche verbrannte OpenAI am Anfang vor allem Geld. 2019 kam es zu einem Umbau, der Kapital in die Organisation bringen sollte. Seitdem gibt es OpenAI, Inc (die Non-Profit-Organisation), die eine Mehrheit an dem Unternehmen OpenAI Global LLC hält. Altman war dort CEO und saß gleichzeitig im Aufsichtsrat der Organisation. Microsoft stieg mit Milliarden als Investor ein und erkaufte sich auch dauerhafte Nutzungsrechte an der Technologie. Der Umbau wurde in der KI-Szene skeptisch aufgenommen. Schon damals ging ein Graben durch die Welt der KI: zwischen den Kräften, die KI vor allem schnell vorantreiben wollen, und jenen, bei denen die Sorgen um die Kontrollierbarkeit der Technik im Vordergrund steht.

Zurück in der Gegenwart, am Samstag, mit Beginn der Folge 3, hatten dann besagte Investoren ihren Auftritt. Laut Medienberichten versuchten sie mit aller Kraft, den Aufsichtsrat zu überzeugen, seine Entscheidung zurückzunehmen. Der stand damit vor einem klassischen Dilemma. Die nächsten Sprünge in der KI-Technologie werden dort passieren, wo das Kapital hinfließt. Ist es da nicht besser, das ist eine Firma wie OpenAI, die sich ihrer Verantwortung zumindest bewusst ist? Selbst wenn sie sich stärker in Richtung Profit orientiert?

Ein neuer Cliffhanger

Hinter den Kulissen wurde herumgeschoben wie bei einer Staffel Game of Thrones im Zeitraffer. Deals wurden kolportiert, kamen aber nicht zustande. Im Verlauf des Samstags wurden die öffentlichen Solidaritätsbekundungen von OpenAI-Mitarbeitern mit ihren Ex-Chefs so zahlreich, dass sich das Management am Abend zu einem Statement genötigt sah: Man sei bezüglich einer Rückkehr von Altman "optimistisch". Es schien so, als würde die Kalkulation des alten Chefs und seinen Unterstützern aufgehen: Altman war wieder mit einem Bein im Unternehmen, der Aufsichtsrat – den Altman dringend loswerden wollte – mit einem Bein draußen.

Der Sonntag, man ahnt es bereits, änderte wieder alles. Während am Vormittag noch fleißig verhandelt wurde, stellte OpenAI am Nachmittag mit Emmett Shear den zweiten Interims- und insgesamt dritten CEO in drei Tagen vor. Altman und Co hatten ihr Blatt überreizt. In der Serie wären wir jetzt am Ende der dritten Folge, und die gescheiterten Verhandlungen wären der Cliffhanger. Aber das Publikum wüsste: Das ist noch lang nicht vorbei.

Großer Wendepunkt

An so einem Punkt der Story kommt oft ein großer Wendepunkt, mit dem niemand gerechnet hat. So auch hier – mit dem Auftritt von Microsoft, dem mächtigen Investor im Hintergrund. Microsoft beschloss, das Problem einfach mit Geld zu bewerfen, und verkündete am Montagmorgen, Altman und Brockman zu sich zu holen. Auch wenn versichert wurde, an der Kooperation mit OpenAI festhalten zu wollen, überrissen Kenner der Branche die Lage schnell: Microsoft hatte jetzt die Rechte an der führenden Technologie im KI-Bereich, die Köpfe und das Kapital. Damit war klar, wo das zukünftige Machtzentrum der Technologie liegen würde.

Der Zug von Microsoft versetzte OpenAI in einen Schockzustand. Einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats verkündeten öffentlich, ihren Beitrag zu der Entscheidung "zutiefst" zu bereuen. Später am Tag tauchte ein offener Brief auf, in dem 700 der knapp 770 Mitarbeiter drohten, ebenfalls zu Microsoft zu wechseln, sollten die Ex-Chefs nicht zurückkehren und ein neuer Aufsichtsrat eingesetzt werden. Hintergrund der Meuterei: Unter den Mitarbeitern hatte sich herumgesprochen, dass Altmans und Brockmans Deal mit Microsoft zwar im Prinzip in trockenen Tüchern war, aber noch nichts unterschrieben wurde. Verlassen konnte sich hier niemand auf irgendwas.

Finale im Machtkampf

Mit Beginn des Finales am Dienstag war alles wieder in der Schwebe. Altman und Brockman waren bei Microsoft und auch nicht; OpenAI hatte gleichzeitig hunderte qualifizierte Mitarbeiter und fast keine mehr. Niemand rührte sich, alles war in Bewegung. Dienstagabend Ortszeit postete OpenAI eine Mitteilung auf X. Man habe sich "prinzipiell" geeinigt: Altman käme zurück, ein neuer Aufsichtsrat würde aufgebaut. An Details arbeite man noch, man bedanke sich bei allen für die Geduld.

Das Drama ist damit vorüber. Offiziell sind alle mit dem Ergebnis zufrieden, bei OpenAI wie bei Microsoft. Und doch bleiben viele Fragen offen. Warum wurde Altman überhaupt gefeuert? Hatte es, wie Gerüchte besagen, mit Spendenakquisition bei autoritären Regimen im Nahen Osten zu tun, über die er den Aufsichtsrat nicht voll informierte? Was stand in diesen Tagen wirklich auf dem Spiel? Was bedeutet das Ganze – für OpenAI, aber auch für die Richtung, in die sich die KI entwickeln wird?

Die fiktive Netflix-Serie endet vorerst mit dem Bild des zufriedenen Sam Altman an seinem Schreibtisch. Der Machtkampf ist gewonnen: Von den vier CEOs, die OpenAI in fünf Tagen hatte, war er Nummer eins und Nummer vier. Und doch ist es kein Sieg auf ganzer Linie. Teile des alten Aufsichtsrats bleiben. Und auch der Wunsch des CEO, selbst wieder dem Gremium angehören zu können, wird sich wohl nicht erfüllen. Wie die Kontrolle bei OpenAI in Zukunft ausgestaltet sein wird, entwickelt sich jetzt gerade. Genug Stoff also für eine Staffel 2. (Jonas Vogt, 26.11.2023)