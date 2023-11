In diesem Lokal im Parlament werden die Befragungen im U-Ausschuss im kommenden Jahr stattfinden. Heribert Corn

Im Superwahljahr 2024 mit EU- und Nationalratswahl wird es zu gleich zwei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen kommen: einem von Sozialdemokraten und Freiheitlichen, der sich gegen die Volkspartei richtet, und einem von der ÖVP, der sich gegen SPÖ und FPÖ richtet.

Während die Roten und die Blauen Milliardäre mit ÖVP-Konnex und die oftmals intransparenten Milliardenzahlungen durch die Covid-19-Finanzierungsagentur Cofag untersuchen wollen, möchten die Schwarzen die vermeintliche Steuergeldverschwendung in einst von Rot oder Blau geführten Ministerien beleuchten. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass in all diesen Jahren, die die ÖVP nun untersuchen will, immer sie der Koalitionspartner von SPÖ oder FPÖ war.

Wahlkampfshow zu befürchten

Ziel von Untersuchungsausschüssen ist es, Missstände in der Vollziehung des Bundes aufzuklären. Zu befürchten ist allerdings, dass beide U-Ausschüsse – die aller Voraussicht nach im Frühjahr mit ihren Befragungen starten – in Zeiten des Vorwahlkampfes zur reinsten Wahlkampfshow verkommen und in einer regelrechten Schlammschlacht ausarten. Dass in U-Ausschüssen die Aufklärung, die dort ohne Zweifel auch stattfindet, in den Hintergrund rückt und es stattdessen primär darum geht, den politischen Gegner mit Schmutz zu bewerfen, haben bereits vergangene U-Ausschüsse deutlich gezeigt. ÖVP, SPÖ und FPÖ werden sich warm anziehen müssen. (Sandra Schieder, 24.11.2023)