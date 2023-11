Die Aufnahme eines unbekannten Straßenfotografen, 1986 im Katalog zu einer Ausstellung im Historischen Museum der Stadt Wien (Wien Museum) publiziert, zeigt Vita Künstler im Gleichschritt mit Otto Kallir-Nirenstein im Juni 1938. Wien Museum 1986, Repro aus Katalog

Die historische Aufnahme eines Straßenfotografen zeigt geschäftiges Treiben auf der Wiener Kärntner Straße: im Hintergrund die Hakenkreuzfahne, im Vordergrund ein Paar in flottem Gleichschritt. Für einen kurzen Moment blickt der Kunsthändler Otto Kallir-Nirenstein mit ernster, leicht skeptischer Miene in die Kamera. An seiner Seite Vita (Viktoria) Künstler, seine langjährige Sekretärin, der er jetzt, Mitte Juni 1938, die Leitung seiner Galerie in Wien überlässt.

Dem Notariatsakt zufolge übernimmt sie seine Geschäftsanteile im Nominalbetrag von 10.000 Schilling. Es ist eine Scheinarisierung, bei der kein Geld fließt. Der Vorgang wird von der Vermögensverkehrsstelle abgesegnet, die nach dem "Anschluss" für die "Entjudung" des Wirtschaftslebens zuständig ist, Liquidationen verordnet oder Verträge für "Arisierungen" kontrolliert. Auch in diesem Fall.

"Bei genauer Prüfung", heißt es in einem Gutachten, habe sich die Kunsthandlung "als eine Hülle ohne Inhalt" erwiesen, die "vorhandenen Gemälde, Aquarelle etc." hätten "wenig Wert und wenig Marktgängigkeit". Tatsächlich lagert wichtiges Galerieinventar längst im Ausland. Bereits Ende Februar 1938 hatte Kallir-Nirenstein über eine Spedition 30 Gemälde, etwa von Signac, Kokoschka, Corinth, Klimt, Schiele, Liebermann, im Fakturenwert von 13.950 Schilling nach Luzern transportieren lassen.

Startkapital für Neubeginn

Es sind Werke "moderner Meister", auch von van Gogh, Rodin, Cezanne oder Gauguin, gegen deren Ausfuhr die österreichische Denkmalbehörde keine Einwände hat. Sie bilden die Grundlage, die ihm eine Zukunft als Kunsthändler gewährleisten wird.

Als Otto Kallir-Nirenstein, seine Frau Fanny, Tochter Evamaria und Sohn Johannes im Sommer 1938 Richtung Luzern flüchten, weiß er seine in der Grünangergasse unweit vom Stephansdom gelegene Neue Galerie jedenfalls in guten Händen.

Deren Eröffnung am 20. November 1923 jährte sich dieser Tage zum 100. Mal und gibt den Anlass für zwei Ausstellungen, die kommende Woche am Vorabend des 45-jährigen Todestages ihres Gründers in Wien anlaufen: Der Kunsthandel Wienerroither & Kohlbacher wird Schauplatz einer in Zusammenarbeit mit Enkelin Jane Kallir präsentierten Hommage in Form einer Werkschau solcher Künstler, die repräsentativ für das Galerieprogramm standen (bis 2. 2. 2024).

"Klimt, Schiele, Kokoschka, Kubin, Waldmüller, Beckmann, Kollwitz, Lerch, Faistauer und Jungnickel", zählt man beispielhaft in der Pressemitteilung auf. Verkäuflich ist nur ein Teil aus dem Warenbestand der Quartiergeber sowie aus jenem von Jane Kallir, die den kommerziellen Betrieb der von ihrem Großvater 1939 in New York eröffneten Galerie St. Etienne Ende 2020 einstellte.

1923 eröffnet Otto Kallir-Nirenstein in der Grünangergasse 1 die "Neue Galerie", an jenem Standort, an dem sich seit 1954 die "Galerie nächst St. Stephan" befindet. Courtesy Kallir Research Institute

Historische Wendepunkte

Anderes gastiert als (unverkäufliche) Leihgabe aus Familienbesitz, etwa Anton Faistauers Porträt des 28-jährigen Otto Nirenstein von 1922, damals noch künstlerischer Direktor des Rikola-Verlags.

1933 wird er zusätzlich den Namen seines Urgroßvaters Kallir annehmen, im Exil dann jenen seines Vaters ablegen. Die zweite Ausstellung findet am ursprünglichen Standort seiner Galerie statt, die Otto Kallir ab 1954 an die Erzdiözese Wien vermietet und die fortan als Galerie nächst St. Stephan firmiert: zuerst unter Monsignore Otto Mauer, dem Kallir 1973 die Geschäftskonzession verkauft, später und bis heute unter Rosemarie Schwarzwälder. Dort nähert man sich (bis 20. 1. 2024) der eigenen Geschichte.

Unter dem Titel Grünangergasse 1 – Otto Kallir und die Neue Galerie in zeithistorischen Dokumenten 1923–1954 werden über diesen Zeitraum politische Machtverschiebungen, gesellschaftliche Umbrüche und kunsthistorische Paradigmenwechsel ablesbar und anhand von Korrespondenzen, Fotografien, Ausstellungsdokumentationen, Kataloge, Einladungskarten oder auch Presseberichte erzählt. Die Dokumente stammen aus dem Archiv der Enkelin (Kallir Research Institute) und aus dem Aktenbestand, den ihr Großvater in den 1970er-Jahren dem Belvedere überließ.

1922 porträtierte Anton Faistauer den damals 28-jährigen Otto Nirenstein, der 1933 zusätzlich den Namen seines Urgroßvaters Kallir annahm. Private collection, Kallir Research Institute

Immer wieder Schiele

Wie die Galerie innert weniger Jahre zu einem zentralen Ort für zeitgenössische Kunst in Wien avanciert, wird über die Ausstellungen nachvollziehbar, darunter zahlreiche Personalen zu Vertretern der österreichischen, aber auch internationalen Moderne, teils in Kooperation (1926–1932) mit der Künstlervereinigung Hagenbund: Allein bis 1938 finden 128 Ausstellungen statt, in der NS-Zeit deren zehn und von 1945 bis 1954 weitere 39.

Die Liste findet sich in der 56-seitigen Broschüre zur Ausstellung, in der die drei Zeitabschnitte von (lesenswerten) Textbeiträgen begleitet werden.

Die Ausstellungschronik, die im November 1923 mit der ersten posthumen Schau von "Gemälden und Handzeichnungen" Egon Schieles beginnt, endet im Juni 1954 mit einer Jahresausstellung "deutscher Graphik" (Der Kreis). Schiele ist jener Künstler, der für die Familie Kallir über Generationen prägend bleiben sollte. 1930 veröffentlicht Otto Kallir-Nirenstein ein erstes Werkverzeichnis zu den Gemälden des Expressionisten, dem 1966 eine überarbeitete Fassung folgt, an die seine Enkelin Jane Kallir wiederum 1990 und 1998 mit Aktualisierungen anknüpft. Sie gilt derzeit als einzige international anerkannte Expertin für das Werk Egon Schieles.

Zurück in das Jahr 1938, das sowohl der Familie als auch der Galerie eine Zäsur beschert. Bereits 1935 hat der Kunsthändler Geldreserven in die benachbarte Schweiz transferiert. Eine Vorsorge, aufgrund der die Familie eine Einreisebewilligung bekommt. Eine Arbeitsgenehmigung bleibt Otto Kallir in der Schweiz verwehrt, anders als in Frankreich, wo er Anfang 1939 in Paris eine neue Galerie gründet: mit dem Zusatz "St. Etienne", einer sentimentalen und patriotischen Bezugnahme auf den Wiener Stephansdom.

Dort präsentiert er auch jenes Galerieinventar, das Österreich schon vor dem "Anschluss" verlassen hatte. Der tatsächliche Neubeginn findet im Herbst 1939 in New York statt, wohin die Familie kurz vor Kriegsbeginn flieht.

Die dort vorerst als Dependance eröffnete Galerie St. Etienne wird zum Hauptsitz – und zu einem Zentrum, von dem aus Otto Kallir in den Folgejahren ein internationales Publikum für die österreichische Moderne zu begeistern versteht. Posthum würdigt ihn das Historische Museum der Stadt Wien dafür 1986 in einer Sonderausstellung als "Wegbereiter österreichischer Kunst".

Am 20. November 1923 eröffnete Otto Kallir-Nirenstein seine "Neue Galerie" mit der ersten posthumen Ausstellung zu "Egon Schiele – Gemälde und Handzeichnungen". Courtesy Kallir Research Institute

"… zeichne ich mit – Heil Hitler!"

Saved from Europe ist 1940 der Titel einer Schau, in der Kallir die zwischenzeitlich in New York eingetroffenen Kunstwerke zum Verkauf anbietet, die "der Zerstörung durch Luftangriffe, Feuer oder Wasser entgangen" seien, wie er es formuliert. In Wien setzt Vita Künstler die Ausstellungstätigkeit der Neuen Galerie in beschränktem Ausmaß fort.

Die Umstände weiß sie gut zu nutzen, vermittelt Werke für das in Linz geplante Führermuseum oder verkauft der Österreichischen Galerie (Belvedere) Gemälde, die Nationalsozialisten zuvor aus jüdischen Sammlungen beschlagnahmt hatten: Transaktionen, die zuletzt in Restitutionsempfehlung des Kunstrückgabebeirates münden. Etwa bei einem Gemälde von Franz Maulpertsch, das Vita Künstler für die im November 1938 in der Neuen Galerie geplante Schau Barock in der Ostmarkt beim kommissarischen Verwalter aus dem Bestand der als Juden verfolgten Kunsthändler Elkan und Abraham Silbermann erbittet.

Am 26. Oktober 1938 bedankt sich Künstler beim Parteigenossen für sein "freundliches Entgegenkommen", das Schreiben endet mit der Grußformel "Heil Hitler!". (Olga Kronsteiner, 24.12.2023)