Wien – Die Enthüllungen rund um den verstorbenen Ex-Justizbeamten Christian Pilnacek sorgen nicht nur in der ÖVP für Aufregung. Wie der Falter berichtete, erhebt Christian Mattura schwere Vorwürfe gegen die Kronen Zeitung. Der Ex-BZÖ-Politiker hatte Pilnacek im Juli heimlich aufgenommen und den Mitschnitt an das Boulevardblatt übergeben. Am Dienstag vermeldete die Krone die brisanten Inhalte.

Der Inhalt eines Gesprächs des verstorbenen Ex-Justizbeamten Christian Pilnacek wurde in Auszügen veröffentlicht. Pilnacek hat sich gegenüber Bekannten über versuchte ÖVP-Interventionen beklagt. APA/HELMUT FOHRINGER

Mattura fühlt sich im Nachgang als Quelle aber nicht ausgereichend anonymisiert und beklagte in einem Schreiben an Chefredakteur Christoph Dichand eine "Missachtung des Informatenschutzes". Die Krone weist die Vorwürfe zurück. (red, 24.11.2023)