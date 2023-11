Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt eine neue nationale KI-Strategie an und lobt russische Unternehmen für ihre eigenen KI-Systeme

Laut Putins Darstellung blenden einige westliche Suchmaschinen und generative KI-Modelle die russische Sprache und Kultur aus oder unterdrückten sie sogar. AP/Gavriil Grigorov

Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor einem Monopol des Westens bei Künstlicher Intelligenz (KI/AI) gewarnt. Für die Menschheit beginne in allen Lebensbereichen ein neues Kapitel, sagte Putin am Freitag auf einer KI-Konferenz in Moskau. Nach seiner Darstellung blenden einige westliche Suchmaschinen und generative KI-Modelle die russische Sprache und Kultur aus oder unterdrückten sie sogar.

Solche westlichen Algorithmen täten im Grunde so, als ob Russland nicht existiere, sagte er. "Natürlich ist ein Monopol und die Vorherrschaft derartiger Systeme, solcher fremden Systeme, inakzeptabel und gefährlich." Putin kündigte eine neue nationale KI-Strategie an, mit der angewandte und Grundlagen-Forschung ausgebaut werden sollen.

Putin lobte auf der Konferenz die beiden russischen Unternehmen Sberbank und Yandex für die Entwicklung eigener generativer KI-Systeme. Diese müssten weiterentwickelt werden und in allen Bereichen der Wirtschaft Anwendung finden sollen. Die beiden mit Abstand führenden Nationen in der KI sind die USA und China. Die russischen Bemühungen wurden durch den Einmarsch in die Ukraine zurückgeworfen: Viele gebildete Russen haben das Land verlassen und eine Zusammenarbeit mit westlichen Experten wird durch die internationalen Sanktionen weitgehend verhindert. (APA/Reuters, 24.11.2023)