Das Bundeskanzleramt wird 16 Tage in Orange erleuchten. Das Foto stammt vom 7. Oktober 2023. APA/EVA MANHART

Wien - Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am heutigen Samstag und den daran anschließenden 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen bis 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte) hat die Regierung ein gemeinsames Statement veröffentlicht. In einem Video, das Samstagfrüh auf allen Social-Media-Kanälen der Ministerinnen und Minister bzw. der Ressorts freigeschaltet wurde, artikulieren die Regierungsmitglieder ihre Unterstützung für die Uno-Kampagne "Orange the world" gegen Gewalt an Frauen.

Als Regierung habe man im Frauenbudget so viel Geld wie noch nie zuvor zur Verfügung gestellt, betont man weiter. Auch die Mittel der anderen Ressorts dafür seien angehoben worden. Als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen wird das Bundeskanzleramt 16 Tage lang orange beleuchtet.

"Gewalt an Mädchen und Frauen ist völlig inakzeptabel und hat in Österreich keinen Platz", heißt es in dem Statement. "Gewalt hat viele Gesichter. Ob körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt, ob im echten Leben oder online. Sie ist unabhängig vom sozialen Status, unabhängig von Einkommensverhältnissen und unabhängig vom Bildungsgrad. Aber eines ist klar: Keine Frau und kein Mädchen ist mit ihrem Verhalten oder Tun daran schuld, dass so etwas passiert. Schuld sind IMMER die Täter." (APA, 25.11.2023)