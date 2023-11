Das frühwinterliche Wetter dürfte laut UWZ bis zur kommenden Woche anhalten (Symbolbild). IMAGO/Rene Traut

In Österreich gab es Freitagabend und Samstag vielerorts den ersten Schnee des Jahres. Dafür sorgten laut Angaben der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) kalte Luftmassen arktischen Ursprungs, die am Wochenende ins Land strömen. Wie Meteorologe Manuel Oberhuber auf Twitter schreibt, liegen derzeit etwa 19 cm Neuschnee im oberösterreichischen Windischgarsten, 18 cm in der Ramsau am Dachstein. In Wien gab es Samstagvormittag zeitweise leichten Schneefall. Das frühwinterliche Wetter hält laut UWZ bis zur kommenden Woche an.

Der Wintereinbruch machte sich laut einer Aussendung des ÖAMTC auf Österreichs Straßen von Vorarlberg bis nach Niederösterreich bemerkbar. Etliche Verbindungen wurden vorübergehend gesperrt. In Linz ereignete sich ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Steyregger Brücke. Ersten Angaben zufolge dürfte sich die Massenkarambolage aufgrund von Blitzeis ereignet haben. Mindestens 14 Fahrzeuge waren beteiligt, mehrere Personen wurden leicht verletzt.

In der Steiermark war auf der Pyhrnautobahn (A9) in Höhe Ardning ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Auf der Mieminger Straße (B189) in Tirol sind zwischen Barwies und Obsteig mehrere Lkws liegengeblieben. Für viele weitere Verbindungen von West- bis Ostösterreich galt Kettenpflicht.

Erhöhte Lawinengefahr in Tirol

Laut salzburg.orf.at sind auf der Pinzgauer Straße am frühen Samstagmorgen bei einem Frontalzusammenstoß vier Personen verletzt worden. Auf der Schneefahrbahn dürfte ein 22-Jähriger Angaben der Polizei zufolge auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

In Altenmarkt in der Gemeinde Yspertal im Bezirk Melk ist es bereits am Freitagabend im Schneetreiben zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei einer Kollision von zwei Pkws und einem Kleinbus wurden laut noe.orf.at vier Personen zum Teil schwer verletzt.

In Tirols Bergen steigt indes die Lawinengefahr. Laut UWZ wird am Arlberg bis Sonntagmittag oberhalb von etwa 1000 Metern rund ein Meter Neuschnee erwartet. "Der Neuschnee und die verbreitet entstehenden, umfangreichen Triebschneeansammlungen können oberhalb der Waldgrenze leicht ausgelöst werden oder spontan abgleiten", heißt es in einem Bericht des Tiroler Lawinenwarndiensts. (awie, 25.11.2023)