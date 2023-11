Rossi (23) bei der Arbeit. IMAGO/Nick Wosika

St. Paul (Minnesota) - Die Minnesota Wild und Marco Rossi haben am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga NHL ihre sechste Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus St. Paul verlor im ersten Match nach dem Global-Series-Ausflug in Stockholm daheim gegen Colorado Avalanche mit 2:3. Ein Assist von Rossi, der auf 16:13 Minuten Spielzeit kam, war letztlich zu wenig. Kurtis MacDermid erzielte im Schlussdrittel (45.) den Siegtreffer für die Gäste aus Denver.

Der Vorarlberger Rossi hatte den Treffer des Russen Kirill Kaprisow zum 1:2 vorbereitet, es war seine fünfte Torvorlage in dieser Saison. Auf die Wild, die in der Central Division nur Siebenter und in der Western Conference nur 13. sind, wartet nun am Sonntag ein Gastspiel in Detroit. Die Red Wings gewannen am Freitag beim derzeit besten NHL-Team, den Boston Bruins, mit 5:2. (APA, 25.11.2023)