Camp für Flüchtlinge aus dem Sudan im Chad: Gibt Österreich genug Geld für krisengeschüttelte Länder? REUTERS/EL TAYEB SIDDIG

Das Ziel ist uralt: Schon vor über 50 Jahren legte die UNO fest, dass die wohlhabenden Industriestaaten zumindest 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit (EZA) ausgeben sollen. Viele Länder liegen bis heute weit unter dieser Marke – darunter Österreich. Im Vorjahr ist der Anteil zwar deutlich gestiegen, lag laut OECD aber immer noch bei nur 0,39 Prozent.

Nun drohe sich der Trend sogar umzukehren, warnen Hilfsorganisationen. Statt der vom türkis-grünen Regierungsprogramm angepeilten Annäherung an das UNO-Ziel zeichne sich sogar ein "Treppensturz" ab, sagt Lukas Wank von der AG Globale Verantwortung, die 33 im EZA-Bereich tätige Institutionen vertritt. Bis 2027 dürfte die Quote auf 0,23 Prozent sinken, schließt Wank aus dem von ÖVP und Grünen vorgelegten Budget: "Es ist bedauerlich, dass die Regierung auf dem Weg ist, nicht nur das international vereinbarte Ziel zu vernachlässigen, sondern Erreichtes wieder zu reduzieren."

In akuten Krisen helfen

Die Grünen wollen diese Rechnung so nicht stehen lassen. In den Zahlen fehle die in der Koalition nun vereinbarte Entschuldung des Sudan, merkt der Abgeordnete Michel Reimon auf Anfrage des STANDARD an: Damit der afrikanische Krisenstaat international kreditwürdiger wird, will Österreich die Rückzahlung eines bereits ausbezahlten Darlehens erlassen. Inklusive dieser Maßnahme, so Reimon, werde die EZA-Quote im kommenden Jahr stabil bleiben.

Das ändere nichts daran, dass für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, wie sie die 33 Organisationen betreibe, im nächsten Jahr tatsächlich weniger Geld da sei, räumt der Grüne ein. Doch das liege daran, dass Österreich angesichts der akuten Krisen einen anderen, nicht minder wichtigen Schwerpunkt setze: Für humanitäre Hilfe, etwa in Kriegsgebieten wie der Ukraine oder bei Katastrophe wie dem heurigen Erdbeben in der Türkei, gebe der Staat mittlerweile um 100 Millionen mehr aus als noch unter der Vorgängerregierung. In das Budget für Entwicklungszusammenarbeit, die statt der Nothilfe den längerfristigen Aufbau von Infrastruktur im Fokus hat, werde diese Geld aber nicht eingerechnet.

Auch das Außenministerium verweist auf die Ausgaben für humanitäre Hilfe. Dass die EZA-Quote gemessen am Bruttonationalprodukt sinke, sei eine Folge der nach wie vor hohen Inflation.

Die oppositionelle SPÖ lässt diese Erklärungen nicht gelten. „Die Bundesregierung legt im Entwicklungsbudget einen ordentlichen Bauchfleck hin", kritisiert die Parlamentarierin Petra Bayr. Österreich müsse seine Entwicklungspolitik ernst nehmen: Es brauche einen klaren Pfad, wie das Budget für diesen Zweck endlich auf die 0,7-Prozent-Marke erhöht werden könne. (Gerald John, 25.11.2023)