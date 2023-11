Lisa Hauser sieht noch Aufholbedarf am Schießstand. EPA/Anders Wiklund

Östersund - Das Biathlon-Duo Simon Eder/Lisa Hauser hat beim Weltcup-Auftakt in der Single-Mixed-Staffel den fünften Rang belegt. In der gemischten Vierer-Staffel kamen ihre ÖSV-Teamkollegen David Komatz, Felix Leitner, Tamara Steiner und Anna Gandler mit 14 Nachladern und fast vier Minuten Rückstand nicht über Platz neun hinaus. Die Siege in Östersund gingen an Schweden sowie im olympischen Bewerb an Frankreich. Die ersten Einzelrennen des Winters stehen am Sonntag auf dem Programm.

Eder/Hauser leisteten sich nach perfektem Beginn und anfänglicher Führung des Salzburgers noch zehn Fehlschüsse. "Der Auftakt war für mich eigentlich super. Ich war in den letzten zwei Tagen etwas verschnupft, von daher bin ich sehr zufrieden, wie das heute gelaufen ist" sagte Routinier Eder. Ex-Weltmeisterin Hauser sieht noch Aufholbedarf. "Es heißt am Schießstand sauberer zu arbeiten, denn damit war ich ehrlich gesagt nicht zufrieden. Das muss ich definitiv besser machen."

Auf die drittplatzierte Französin Julia Simon (mit Fabien Claude/2 Strafrunden+12 Nachlader) fehlten Hauser letztlich 15 Sekunden. Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg (8 Nachlader) sorgten vor Norwegen mit Sturla Holm Laegreid und Juni Arnekleiv (6) für einen Heimsieg.

In der olympischen Mixed-Staffel geriet Österreich durch Startläufer Komatz wegen vier Nachladern früh ins Hintertreffen. Leitner (3 Nachlader) von Position acht und Steiner (4) fielen noch etwas weiter zurück. Gandler (3) brachte immerhin noch ein Top-Ten-Ergebnis ins Ziel. Frankreich gewann klar vor Norwegen mit Topmann Johannes Thingnes Bö und Italien. (APA, 25.11.2023)