Abu Dhabi - Weltmeister Max Verstappen hat sich beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi die Pole Position gesichert. Der Red-Bull-Pilot fuhr am Samstag die Bestzeit vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,139 Sek.) und Oscar Piastri (+0,337) im McLaren. Für den Triple-Champion aus den Niederlanden war es die insgesamt 32. Pole seiner Karriere und die zwölfte in dieser Saison. Verstappen peilt beim letzten Grand Prix des Jahres seinen 19. Saisonsieg an, für Red Bull wäre es der 21. Erfolg.

Der Kampf um Platz zwei in der Konstrukteurswertung zwischen Mercedes und Ferrari bleibt spannend, die "Silberpfeile" haben einen Vorsprung von vier Punkten. George Russell (+0,343) geht von Startplatz vier ins Flutlichtrennen auf dem Yas Marina Circuit, Rekordweltmeister Lewis Hamilton patzte unterdessen und steht nur auf Rang elf. Ferrari-Pilot Carlos Sainz kam nicht über Platz 16 hinaus, womit der Spanier ebenfalls eine Aufholjagd starten muss. "Die Renngeschwindigkeit ist grundsätzlich da, aber in der letzten Runde bin ich voll in den Verkehr gekommen", beschwerte sich Sainz. (APA, 25.11.2023)

Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi vom Samstag:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 1:23,445 Min.

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,139 Sek.

3. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,337

4. George Russell (GBR) Mercedes +0,343

5. Lando Norris (GBR) McLaren +0,371

6. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +0,523

7. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +0,639

8. Nico Hülkenberg (GER) Haas +0,663

9. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing +0,726

10. Pierre Gasly (FRA) Alpine +1,103

11. (in Q2 ausgeschieden) Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:24,359

12. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:24,391

13. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:24,422

14. Alexander Albon (THA) Williams 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri 1:24,442

16. (in Q1 ausgeschieden) Carlos Sainz (ESP) Ferrari 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:24,788

19. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA) Williams keine Zeit

Sonntag: Rennen (14.00 Uhr MEZ/live ORF 1 und Sky)