Alice Robinson AFP/KERSTIN JOENSSON

Killington (Vermont) - Alice Robinson geht als Halbzeitführende in den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs der Frauen in Killington (ab 19.00 Uhr MEZ/live ORF 1). Die Neuseeländerin hat 0,06 Sekunden Vorsprung auf Sara Hector (SWE) und 0,08 auf Sölden-Siegerin Lara Gut-Behrami (SUI). Hinter Marta Bassino (ITA/+0,21) ist in dem engen Rennen US-Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin Fünfte (+0,23). Beste Österreicherin ist Julia Scheib als Neunte (+1,04).

Weiters lagen aus dem ÖSV-Team Stephanie Brunner (+1,87), Katharina Liensberger (+2,11) und Ricarda Haaser (+2,16) in den Top 25. (APA, 25.11.2023)