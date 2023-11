Reaktionen zum Bundesligaspiel LASK - WSG Tirol (1:0):

Thomas Sageder (LASK-Trainer): "Wir sind sehr glücklich, dass wir die drei Punkte heute in der Raiffeisen Arena gelassen haben. Gegen einen Gegner, von dem wir Vorfeld gewusst haben, dass er uns es nicht leicht machen wird. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht, haben viele Lösungen auch mit dem Ball gehabt. Dann ist der Schneefall gekommen. Das hat unser Spiel insoweit beeinflusst, dass wir gewusst haben, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein im Spiel mit dem Ball, um nicht einfache Ballverluste zu haben. Es ist auch viel mehr Kampf in das Spiel gekommen. Am Schluss hat man gesehen, dass die WSG alles nach vorne geworfen hat, um irgendetwas mitzunehmen. Da waren wir gefordert, gemeinsam im Kollektiv alles wegzuverteidigen - Gott sei Dank ist uns das geglückt."

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): "Ich glaube, wir haben heute gezeigt, dass wir immer ein unangenehmer Gegner für den LASK sind. Vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, da haben wir zwei Topsitzer gehabt. Es wäre der Ausgleich in meinen Augen verdient gewesen. Aber man hat heute ganz klar gesehen, am Ende zählt das Ergebnis. Und hat man auch gesehen, warum wir Elfter sind und der LASK Dritter. Es genügt eine Halbchance von Robert Zulj, um das Ergebnis herzustellen. Wir waren dann nicht in der Lage, trotz Überlegenheit in der zweiten Hälfte den Ausgleich zu erzielen."