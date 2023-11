Überrascht, allerdings nicht im positiven Sinne, zeigten sich in den vergangenen Tagen Spieler von "Assassin’s Creed Odyssey". Das Action-Adventure aus dem Hause Ubisoft blendete nämlich auf einmal Werbung ein.

Der Youtuber und Streamer "Fab_XS" dokumentierte das Phänomen auf Video, welches er auf X (vormals Twitter) postete. Als er während des Spielens die Karte aufrief, erschien nach einer kurzen Ladepause eine rund drei Sekunden andauernde Vollbildanzeige. Sie warb für ein "Black Friday" Angebot für den aktuellen "Assassin’s Creed"-Teil, "Mirage".

Ubisoft reklamiert "technischen Fehler"

Laut ihm tauchte die Anzeige zumindest bei den Konsolenversionen des Games, also auf der Xbox und Playstation auf. Nicht nur beim Öffnen der Karte, sondern auch beim Pausieren des Spieles. "Es scheint, dass Ubisoft mit Ingame-Werbung experimentiert", kommentiert er. "Sind 3 Sekunden auch genug Zeit zum Deinstallieren?".

Auch auf anderen Netzwerken wurden die Werbeanzeigen von verschiedenen Nutzern dokumentiert und beklagt. Denn immerhin, so der Tenor, sei "Assassin’s Creed Odyssey" kein Free2Play-Game, sondern ein Vollpreistitel.

Der Ärger in der Spielergemeinde erreichte schließlich auch den Hersteller. "Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass manchen Spielern gestern [Anm. d. Red.: bezieht sich auf den 23. November] Pop-up-Werbung in bestimmten 'Assassin’s Creed'-Titeln angezeigt wurde", so ein Statement gegenüber The Verge. "Dies war das Resultat eines technischen Fehlers, den wir behoben haben, als wir davon Kenntnis erlangten."

Misstrauische Reaktionen

Tatsächlich scheinen mittlerweile keine derartigen Einblendungen aufzutauchen. In einem X-Posting versucht sich Ubisoft an einer Erklärung. Man wollte eigentlich eine Anzeige für "Mirage" im Hauptmenü anderer "Assassin’s Creed"-Titel unterbringen, ein technischer Fehler habe aber dazu geführt, dass diese "störenden Pop-ups" stattdessen im In-Game-Menü landeten. Unter dem Posting muss sich Ubisoft einige Schelte und Misstrauen gefallen lassen.

Mittlerweile wurde dieser Tweet zudem mittels Community Note durch Nutzer um zusätzliche Information ergänzt. Verwiesen wird darin auch auf einen Kommentar des Streamers Shade Bugland, dessen Video zeigt, dass auch schon vor vier Jahren einmal in "Odyssey" solche Werbung beim Anzeigen der Karte auftauchte. Auch das sorgte für einige Kommentare, deren Verfasser an Ubisofts Darstellung Zweifel anmeldeten. (gpi, 26.11.2023)