Wenige Stunden nach Schanghai debütierte auch in Dubai der neue Porsche Panamera. Guter Anlass für einen Erstkontakt – und einen Rundgang bei "Icons of Porsche"

Porsche Panamera, dritte Generation, bei der Weltpremiere in Schanghai, kurz vor der Schwesterveranstaltung in Dubai. Foto: Porsche

828 trifft 928: Mit 828 Meter ist der Burj Khalifa nach wie vor das höchste Gebäude der Welt, bei Porsche spielt der 928 eine gewisse Rolle. Wussten Sie, dass 1987 auf dessen Basis – auf Ferry Porsches Initiative hin – die Studie einer viertürigen (Lang-)Version entstand, der 928 S4 H50? Sozusagen ein meist unterschlagener Ahnherr des Panamera, der jetzt, 35 Jahre später, in dritter Generation sein Debüt feierte.

Porsche 928 S4 Viertürer von 1987: Studie für einen Viertürer, eine Art geheimer Ahnherr des Panamera. Foto: Porsche

Ursprünglich sollte Dubai der exklusive Austragungsort der Weltpremiere sein, dann entschied die Zuffenhausener Führungsriege sich kurzfristig um zugunsten von Schanghai, woraus halt dann dieser Doppelauftritt resultierte. Folge der Spur des Geldes: Beide Regionen, China sowieso, aber auch der Mittlere Osten, zählen für Porsche zu den sich dynamisch entwickelnden Wachstumsregionen, dazu weiter unten mehr.

Und hier das Debüt in Dubai, vor der Skyline in Downtown. Links Interieur-Designer Markus Auerbach,rechts Manfred Bräunl, Geschäftsführer Porsche Mittlerer Osten, Schwellenländer und Afrika. Foto: Stockinger

Nachdem die Porsche-Granden in China ihre Arbeit getan, treten, zeitlich ein paar Stunden versetzt, die in Dubai weilenden zur Präsentation an – genannt seien speziell: Manfred Bräunl, Geschäftsführer Porsche Mittlerer Osten, Schwellenländer und Afrika (darunter vor allem Indien, Ägypten und Südafrika) sowie Interieur-Designer Markus Auerbach.

Vorstoß in neue Welten

Porsche liefere seit 75 Jahren Passion und Performance, betont Bräunl und nutzt die Gelegenheit, kurz die Panamera-Historie zu veranschaulichen. Seit dem Markteinstieg im Jahr des Herrn 2009 seien 375.000 dieser Luxuslimousinen verkauft worden. Wer hätte damit rechnen können. In Sachen Sportlichkeit habe man Porsche-typische, bis dahin nicht gesehene Standards in dieser Top-Fahrzeugklasse etabliert und sich 2011 obendrein mit dem ersten Plug-in-Hybrid-Antrieb in besagter Fahrzeugkategorie als Öko-Pionier (sofern das bei so einem Auto gesagt werden kann) in Szene gesetzt – inzwischen ist das gang und gäbe.

Heute, und damit gleich der Hinweis auf die zu erwartenden Antriebsvarianten der dritten Generation, toppe man die auslaufende bei der elektrischen Reichweite um 75 Prozent, dazu unten gleich noch mehr, und die Kennziffer passt natürlich gut zum Umstand, dass Porsche "seit 75 Jahren Träume wahr macht", das Jubiläum wurde nun wahrlich das ganze Jahr lang würdig und ausführlich begangen.

Auf der gemeinsam mit Audi entwickelten Elektro-Plattform PPE (Premium Platform Electric) fährt 2024 der Porsche Macan vor, ganz wichtiger Baustein der Elektromobil-Strategie von Porsche.

Klares Bekenntnis bei der Gelegenheit auch zur reinen Elektromobilität, die nächsten Schritte: Porsche startet demnächst mit dem elektrischen Macan durch und bald darauf mit den 718er-Elektro-Sportwagen, aber nicht alle Märkte der Welt gingen das gleiche Tempo, stellt Bräunl fest. Man kann hinter der Aussage die zweigleisige Porsche-Strategie erkennen und eine Botschaft an die Kapitalmärke (mehr noch als an die Kundschaft), und damit gehört die Bühne dem sympathischen bayerischen Interieur-Designer Markus Auerbach.

Wo die nächsten beiden Tage das Großevent "Icons of Porsche" über die Bühne geht, erfolgt am Vorabend das Panamera-Debüt. Foto: Stockinger

Als Brandredner vielleicht nicht ganz so berufen wie als Gestalter, im Einzelgespräch schon eher, skizziert er die Fülle an Eigenschaften, die in diesem Automobil zu vereinen gewesen seien: Coupé und Limousine – und der Sportwagen im Segment sollte der Panamera wieder sein. Wobei man wie gewohnt nicht auf Revolution setze, sondern auf gehaltvolle Evolution.

Klar, da fallen Marketing-Worthülsen wie "moderner Luxus trifft kompromisslose Sportlichkeit", aber starke visuelle, Porsche-typische Präsenz mag man der Neuauflage gerne attestieren.

Klar gegliedertes digitales Cockpit, fünf Hauptinstrumente dürfen/müssen es aber weiter sein bei Porsche. So reicht man Tradition in die Gegenwart und Zukunft weiter. Foto: Stockinger

Innen bezaubern die wunderschönen analogen fünf Hauptinstrumente von VDO, Tacho und Drehzahlmesser wie anno dazumal – jaja, gut aufgepasst, das war die textliche Sollbruchstelle, selbstverständlich ist da überhaupt nichts mehr mechanisch, sondern wir haben ein digitales Cockpit jüngster Entwicklungsstufe vor uns.

Die erste Generation von 2009 trug den Beinahmen Buckelwal - Ferdinand Piëch hatte seinerzeit darauf bestanden,dass auch die Passagiere hinten üppige Kopffreiheit genießen können. Die stilistische Bruchstelle wurde mit der zweiten Generation souverän ausgemerzt. worldwide unlimited

Jedenfalls, Stichwort Evolution, beim Design gibt es keine Überraschungen, der hochgeschätzte und leider schon von uns gegangene Kollege Christian Vavra hatte solcherlei gerne mit "Ist das schon der ganz Neue?" kommentiert. Aber ja, und das ist eine der Hauptstärken der Marke, das Erscheinungsbild folgt über Generationen hin einer ganz klaren, ruhigen Modifikation. Und anders als beim Wechsel von der ersten (genannt: Buckelwal) zur zweiten Generation gab es an der seitlichen Silhouette wenig zum Nachbessern.

Sieht man genauer hin, ist die zusätzliche Breitenbetonung evident, und drinnen glaubt sich Porsche mit neuem Bedienkonzept und besagtem digitalem Cockpit gut vorbereitet auf den Ansturm der Generation der digitalen Eingeborenen alias Digital natives.

Bei Radstand und Abmessungen bleibt der Panamera auf dem Niveau des Vorgängers, für die Langversion Executive (5,20 m) wurde eigens eine neue Rückbank entwickelt, die mehr Komfort-Anforderungen der vorwiegende chinesischen Klientel entspricht.

Ganz kurz ein paar Fakten zum neuen Panamera. Mit 5,05 Metern Länge bleibt die dritte Generation auf dem Niveau der zweiten, das trifft auch auf Breite, Höhe und Radstand zu. Detto bei der Langversion "Executive" (5,20 m) – die selbstverständlich nicht für den Einsatz bei der Exekutive konzipiert wurde, sondern für Reich und Schön in aller Welt. Gefragt ist die vor allem in China, und für besseren Sitzkomfort wurde eigens die Rückbank ganz neu entwickelt. Kofferraum? Wächst bei den Plug-in-Hybriden sogar, da der Akku zwar mehr Kapazität liefert, dabei aber kompakter baut als bisher.

Schlechte Nachrichten für (Lifestyle-)Kombi-Fans: Die Shooting-Brake-Version Sport Turismo bekommt keinen Nachfolger, sie war nur in Europa gefragt und die Stückzahlen blieben schlicht zu gering, als dass sich das Derivat rechnen würde.

Beim Macan entfällt künftig der Shooting-Brake-Kombi. Gibt es dann nur mehr beim Taycan - als Sport Turismo und Cross Turismo (Bild). Foto: Stockinger

Für Helmut Eggert, Geschäftsführer beim Importeur, insofern ein Problem, als bisher rund die Hälfte der in Österreich verkauften Panameras Sport Turismos waren. Er glaubt aber nicht, die Kundschaft längerfristig zu verärgern, da die Limousine "eine perfekte Weiterentwicklung des vorigen Modells ist. Die Techniker haben aus dem Konzept das Beste rausgeholt. Langstreckentauglich, Sportwagen und auch als Limousine schon mit durchaus respektablem Kofferraum." Außerdem: Wer sich unbedingt für das Shooting Brake erwärme, werde beim Elektromodell Taycan ja weiterhin bedient.

Weiter im Premieren-Text. Hinsichtlich Fahrdynamik wird zusätzlich zum Basisfahrwerk (Zweikammer-Zweiventil-Luftfahrwerk mit aktiver Dämpfung) das bei den E-Hybrid-Versionen verfügbare Aktivfahrwerk Porsche Active Ride als absoluter Höhepunkt angepriesen. Was dieses können soll, ist klar: Den Status der dynamischsten Luxuslimousine der Welt auf neuem Niveau untermauern, mit noch souveränerer Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit. Was es tatsächlich kann und bewirkt, wird sich dann bei den ersten konkreten Fahreindrücken zeigen. Wie man Porsche kennt, ist aber wenig Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu erwarten.

Beim Fahrwerk wechselt der Panamera von der Drei- auf eine Zweikammerluftfederung, die aber eine noch bessere Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit darstellen können soll. Foto: Porsche

Beim Debüt in Dubai demonstriert Porsche das Können des Fahrwerks unter anderem durch ruckzuckiges Niveauanheben und -senken. Warum man sich von der bisherigen Dreikammer-Luftfederung verabschiedet habe, wollen wir beim Fachgespräch nächsten Tages wissen. "Wir können aufgrund der Zweiventiltechnik bessere Ergebnisse erzielen als bei der dreikämmrigen mit einem Ventil."

Stärker, mehr elektrische Reichweite und sparsamer: Im Antriebskapitel verweist der Hersteller besonders auf die E-Hybrid-, sprich: Plug-in-Hybrid-Antriebe, gleich vier an der Zahl. Wir greifen dabei das Topmodell heraus, den Turbo E-Hybrid. Kern dessen Sache sei ein Vierliter-V8, heißt es, selbstverständlich überarbeitet, selbstverständlich gründlich. In Kombination mit dem neuen, im Gehäuse des 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebes PDK untergebrachten Elektromotor (140 kW/190 PS) ergibt sich eine Systemleistung von 500 kW (680 PS) und 930 Nm Drehmoment, früher einmal war das ein Lkw-Wert.

Und elektrisch? Der 25,9-kWh-Akku realisiert laut WLTP bis zu 91 Kilometer temporäre Emissionsfreiheit.

Der Mantel, das Schweigen

Über die Systemleistungen der der weiteren Plug-in-Hybriden breiten die Zuffenhausener noch den Mantel des Schweigens, aber an der konventionell motorisierten Basis positionieren sich Panamera und Panamera 4, mit 2,9-Liter-Turbo-V6 und 260 kW (353 PS).

Produziert wird der Panamera weiterhin im Porsche-Werk Leipzig, Markstart in Österreich ist im März, Preise gibt es auch schon, selbstverständlich nur für die oben erwähnte Zielgruppe leistbar: Panamera ab 134.926, Panamera 4 ab 142.538 und Panamera Turbo E-Hybrid ab 196.084 Euro.

Der demnächst auslaufende und 2024 durch ein batterieelektrisches Modell ersetzt werdende Macan ist heuer der meistverkaufte Porsche.

Der Panamera war bei seinem Erscheinen 2009 insofern ein Phänomen, als er vom Fleck weg als Mitglied akzeptiert wurde in einer Liga, die sonst Mercedes S-Klasse, BMW 7er, Audi A8 dominierten (mit Jaguar XJ und Lexus LS als überlegenswerten Alternativen), bis rauf zu Bentley Flying Spur übrigens. Der Blick auf die jüngste Absatzstatistik des Jahres, die der ersten neun Monate 2023, zeigt: Von den in diesem Zeitraum ausgelieferten 242.722 Porsches (zehn Prozent mehr als 2022), entfielen 68.354 auf den Macan, 64.457 auf den Cayenne, 38.789 auf den 911, 27.885 auf den (Elektro-Porsche) Taycan, 26.779 auf den (auslaufenden) Panamera und 16.458 auf den 718.

Gute Balance beim Absatz

Und um Ihnen einen Eindruck der regionalen Verteilung zu geben: Europa, USA und China liegen inetwa gleichauf. Europa kommt dabei auf 76.556 Stück (davon Deutschland 24.814), Nordamerika auf 64.487, China auf 60.748 und "Übersee und Wachstumsmärkte" (darunter eben der Mittlere Osten) auf 40.931.

Die in Österreich abgesetzten Panorama-Stückzahlen sind im globalen Spiel natürlich ein Klacks, laut Baureihen-Vertriebschef Stefan Utsch würden zwei Drittel der Nachfrage auf die USA und China entfallen, Nummer drei – Überraschung – sei Südkorea.

Markante, aufrechtere Front für besseren Fußgängerschutz. Willkommener Nebeneffekt: Das Fahrzeugende vorne lässt sich besser abschätzen. Foto: Porsche

Auch Markus Auerbach steht am Tag danach nochmals präziser Rede und Antwort, als es bei der Premierenhektik möglich gewesen war. Die aufrechter stehende Front beim Panamera beispielsweise ermögliche eine bessere Übersichtlichkeit als bisher, man wisse auf eine Blick, wo der Wagen ende, führt er aus.

Mercedes, BMW, Audi und Co., jeder Premiumhersteller versteht unter "Luxus" etwas anders. Wie Porsche das Thema definiere, wollen wir wissen. "Gute Frage. Wohl so: Luxus soll nicht im Weg stehen. Wir kommen ja vom Sportwagen her, diese Seele soll jeder Porsche auf angemessene Art beibehalten."

Fraueneinfluss wächst

Interessant: "Der Einfluss von Frauen auf Design, Farben und Materialien wächst rapide." Frauen würden in den USA und Europa bald besser verdienen als Männer, auch die Akademikerinnenquote sei inzwischen höher, und darauf reagiere man, müsse man reagieren. Plakativ gesagt: Es gibt inzwischen bei Porsche nicht mehr nur schwarze Ledersitze, sondern viele (und gewagtere) neue Farben sowie überhaupt mehr Einfluss von Modetrends.

Und: "Wir beobachten in Kundenbefragungen, wie unterschiedlich Frauen und Männer den Innenraum wahrnehmen. Männer steigen ein, richten sich Sitz, Lenkrad, Spiegel und sind ganz fokussiert auf das kommende Fahrereignis. Frauen hingegen streichen mit den Händen erst einmal über die Sitze, blicken auf die Decke, haben einen ganz anderen optischen und haptischen Zugang. „Wann haben Sie einmal auf die Decke eines Autos geblickt?" Plakativ ausgedrückt (nämlich nicht von Auerbach): Ein Unterschied wie zwischen Werkstatt und Wohnzimmer.

"Das sind Showcars auf der Straße", analysiert Auerbach noch rasch einen Designtrend, der derzeit gleich bei mehreren Herstellern zu beobachten ist und dramatische, gewagte Formen in Serienfahrzeugen auf die Straße bringen. Porsche macht da nicht mit, die klassischen Formen werden mit verantwortungsbewusstem Blick auf die Markengeschichte weiterentwickelt, die Kundschaft dankt es ihnen.

Turmbau zu Babel nach Lucas van Valckenborch (ca. 1595). Foto: Wikipedia

Alles spannende Aspekte, die wir noch auf der Fahrt rüber zum Veranstaltungsgelände der "Icons of Porsche" in Downtown begrübeln. Schon am Vorabend, bei der Anreise vom künstlich aufgeschütteten Palm Jumeira nach Downtown hatte sich assoziativ aufgedrängt: An den Wassern zu Babylon. Fürwahr ein erstaunliches archetypisches Phänomen, dass gerade in jener Weltregion, wo der Prototyp des – weiland auch buchstäblich als himmelsstürmend verstandenen – Wolkenkratzers errichtet wurde, dessen Neuinterpretation hochgezogen wurde, selbstverständlich wieder in der tradierten Zikkuratform.

Skyline auf der künstlich aufgeschütteten "Palme" in Dubai. Ein Sprung vom Wüstensand zum moderne Tourismus- und Geschäftszentrum in nur einer Generation. Foto: Stockinger

Und: Da draußen in den noblen Tourismushochburgen an der künstlich angelegten "Palme" ist es ganz schön was los, obwohl die Weihnachts- und Jahreswechselsaison noch gar nicht begonnen hat. Es tummeln sich in friedlicher Urlaubseintracht Engländer, Deutsche, Italiener und Russen (mit jeweiligen -innen und Kindern), Ukraine und Israel? Nie gehört.

Wir schweifen ab. Die Gedanken werden rasch vom realen abendlichen Verkehrsgeschehen überlagert: Stadt- und Straßenbild. Da zieht sich eine sechs- bis achtspurige Stadtautobahn durch die 360.000-Einwohner-Boomtown, die nicht nur den neuen Turm von Babel beheimatet, sondern die höchste Anzahl an über 300 Metern hohen Hochhäusern der Welt. Und es staut wie auf der Wiener Tangente zur Stoßzeit. Häufigste Fabrikate sind die Toyotas, aber auch die restlichen Japaner sowie Korea sind stark vertreten, Premium dominieren die Deutschen, mit Einsprengseln von Lexus und JLR (Jaguar Land Rover). Es sind auch schon reichlich Teslas unterwegs, und an den Autohäusern, die kilometerweit die Stadtautobahn flankieren, melden sich auch bereits die Chinesen zu Wort.

Das größte Riesenradder Welt steht auf Bluewaters Island in Dubai. Ende 2021 eröffnet - und gleich wieder geschlossen, wegen statischer Probleme. In dem Areal findet sich auch das Café "Driven by Porsche". Foto: Stockinger

Damit wieder zurück zur Anreise zu den "Icons", mit Zwischenstation beim Riesenrad (aufgrund statischer Probleme dauerhaft außer Betrieb) und dem superlässigen Café "Driven by Porsche". Hier gibt Manfred Bräunl Gelegenheit zu vertiefenden Gesprächen. Seit fast fünf Jahren sei er Leiter der obgenannten Region, die insgesamt 18 Märkte umfasse. Im Vorjahr habe man ein Wachstum von 20 Prozent verzeichnet, vergleichbar dynamisch werde es auch heuer weitergehen.

Indien und Saudi-Arabien zum Beispiel seien besonders stark gewachsen, dominante Kundschaft in Saudi-Arabien sei überraschenderweise die weibliche, und in Indien lockt trotz der extrem hohen Einfuhrzölle der Umstand, dass es hier inzwischen 800.000 (Dollar-)Millionäre gebe.

Das Porsche-Café ist bestens besucht, Autokult trifft lukullische Genüsse und gesellschaftliche Interessen. Foto: Stockinger

Schwierig hingegen sei die Situation in Ägypten (Zölle) und Südafrika (Wechselkurse), und ja, klar, die aktuellen schrecklichen Vorkommnisse um und in Israel schlagen auf dort sowie Ägypten und Jordanien in Form zurückhaltenden Kaufverhaltens durch.

Generell darf Porsche sich allerdings im Mittleren Osten freuen über reichliche Sonderwünsche der Klientel – "im Schnitt werden hier zu jedem unserer verkauften Fahrzeuge Extras im Umfang von rund 45.000 Euro geordert." Interessant auch die Altersstruktur: "Zehn Jahre jünger als in Europa, zehn älter als in China, sprich: um die 40 Jahre."

Letzte Vorbereitungen zu "Icons of Porsche" 2023. Es lebe das Spektakel. Um 16 Uhr geht's los, bis dahin muss alles fertig sein. Das Event ist heuer doppelt so große wie im Vorjahr. Foto: Stockinger

Eingebettet war die Weltpremiere, wie eingangs erwähnt, in das größte Porsche-Treffen der gesamten Region: "Icons of Porsche", die heuer zum dritten Mal stattfindende Veranstaltung fällt ebenfalls in Bräunls Verantwortungsbereich. Zur Veranschaulichung der Entwicklung: Im Vorjahr wurde 15.000 Fans der deutschen Sportwagen- und Nobelschmiede verzeichnet, heuer werde man sich wohl verdoppeln. 60.000 Anmeldungen habe man registriert, von denen erfahrungsgemäß die Hälfte tatsächlich erscheine.

Angesichts des zweiten Jubiläums – 60 Jahre 911 – ist der Schwerpunkt leicht zu erraten, der Großteil der Fahrzeuge stammt aus der Region, der Einzugsbereich gehe aber bis Europa, von wo ebenfalls manche Teilnehmer anreisen würden. Als markanten eigenen Beitrag stellt Porsche das Konzeptfahrzeug Mission X aus und vor, ein Elektro-Hypercar mit atemberaubenden Eigenschaften und unbezahlbares Einzelstück, außerdem den 718 Spyder RS.

In den reichen Golfstaaten genießt Porsche Kultcharakter. Die Teilnehmer reisten aus der ganzen Region an, manche aber sogar aus Europa. Foto: Stockinger

Wie sich dann später vor Ort zeigt, sprengt die Veranstaltung bereits alle Grenzen. Das riesige Areal ist mit unzähligen (vorwiegend) 911ern aller Jahrgänge und Ausführungen gefüllt, ständig kommen neue an und werden eingewiesen, bis nichts mehr geht und weitere Hundertschaften die Parkplätze der Umgebung füllen.

An zwei Abenden, Samstag und Sonntag, ist bei freiem Eintritt von 16 bis 23 Uhr geöffnet, und so ein Volksfest rund um eine Automarke, mit Massen an Besuchern jedweden Alters und Geschlechts, wird man nicht so rasch anderswo finden. Ein eindrucksvolles Zeugnis der Zugkraft Porsches – und auch Österreich ist hier präsent. In Form und Person von Walter Lechner, der heuer erstmals einen eigenen Stand am Festivalgelände bestreitet.

Der Österreicher Walter Lechner führt gemeinsam mit Bruder Robert den erfolgreichen Porsche-Rennstall "Lechner Racing". Mit diesem kleinen Stand zeigt er heuer auch beim Festival (Ziel-)Flagge. Foto: Stockinger

Gemeinsam mit seinem Bruder Robert steht der Salzburger bekanntlich hinter Lechner Racing, wir treffen ihn bei der Icons-Gelegenheit kurz zum Austausch. "Wir sind inzwischen seit 15 Jahren in der Region. Damals gab es da gar nichts. Daran sieht man, wie rasant sich die Rennsportszene hier entwickelt hat."

Lechner weiter: "Wir sind für Porsche Motorsport in der Region tätig, insgesamt betreuen wir zwei Cups – wobei es in 36 Märkten weltweit einen Cup in irgendeiner Form gibt." In Europa sei das der Supercup, im Mittleren Osten – mit Sitz in Bahrein – der Markenpokal Porsche Carrera Cup. Jährlich seien er und sein Bruder mit Lechner Racing etwa eineinhalb Monate bei der Meisterschaft präsent, erfolgreich präsent, mit jeweils 16, 17 Autos, Austragungsorte: Bahrein, Dubai, Abu Dhabi und Saudi Arabien. Im November gehe die Saison los, ihr Ende überlappe sich mit dem Saisonstart der Formel 1.

Perfektion trifft Coolness

Ein bisschen Stolz auf das Erreichte darf da schon sein, "wir machen das wie die Deutschen, aber ein bisschen cooler". Bisher ist das Engagement in der Region eine Erfolgsgeschichte, indes: "Die Israel-Krise trifft uns spürbar und wirft ihre Schatten auf das Engagement." Und Europa? Beim Zentraleuropa-Supercup will Lechner Racing bereits 2024 die Rennen komplett mit E-Fuels bestreiten, dann auch und vorwiegend mit synthetischem Treibstoff aus der Porsche-eigenem "Anbau", nämlich aus der Anlage in chilenisch Feuerland.

Abendstimmung bei "Icons of Porsche" mit flanierenden Massen, im Hintergrund noch einmal der Burj Khalifa. Foto: Stockinger

Damit noch rasch ein Blick in das Rennauto am Lechner-Racing-Stand, "Basis GT3, mit Rennsportgetriebe undundund, Kampfgewicht: 1370 Kilogramm", die Ein- und Ausstiegsprobe fällt nicht jedem der Versuchskandidaten leicht. Und damit lassen wir uns noch ein wenig von den lustwandelnden Besuchermassen durch die "Icons of Porsche" treiben, durch die babylonische Sprachverwirrung, wer zählt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen? Dann rein in den Bus, ab zum Flughafen und zurück in die winterliche Heimat. Was fehlte auf dem Festival? 928 S4 H50. Hätte gar zu gut zur 828-Meter-Stufenpyramide gepasst. (Andreas Stockinger, 26.11.2023)