Graz/Linz - Die Generalprobe ist gelungen. Am Donnerstag trifft Sturm Graz im Europa-League-Heimspiel auf Rakow Czestochowa, am Samstag wurde Austria Lustenau mit 2:0 bezwungen. Mit einem Sieg über Rakow würde Sturm im Europacup überwintern. Die Aufgabe gegen den polnischen Club wird allein schon aufgrund des Geläufs in der Merkur Arena nicht einfach. "Die Platzverhältnisse sind wieder katastrophal, das ist eine Sandgrube mit großer Verletzungsgefahr für die Spieler, das hat nichts mit einem Fußballplatz zu tun. Man müsste die Firma hinterfragen, die diesen Rasen gelegt hat", schimpfte Trainer Christian Ilzer. Im Stadion in Graz-Liebenau war erst im Oktober ein neues Grün verlegt worden.

Aber es gab gegen Lustenau auch Lichtblicke. Nach einer enttäuschenden ersten Hälfte sorgten die Treffer von Tomi Horvat (48.) und Alexander Prass (70.) für den Pflichtsieg, der spätestens nach Gelb-Rot für Lustenaus Baila Diallo (52.) nicht mehr in Gefahr war. Man habe in der Pause Adaptierungen vorgenommen, erzählte Ilzer. "Dann sind wir energisch aus der Kabine gekommen, waren entschlossener und präsenter."

Ein emotionaler Höhepunkt war das Bundesliga-Debüt von Goalie Luka Maric. Der ÖFB-U21-Teamtorhüter "ist praktisch in den Sturm-Umkleidekabinen groß geworden", so Ilzer. Marics Vater ist Zeugwart bei den Grazern, die Mutter gilt als "gute Seele" des Vereins und kümmert sich unter anderem um die Raumpflege im Trainingszentrum Messendorf, wo die Familie auch wohnt. "Ich freue mich sehr für ihn", sagte Ilzer.

Maric kam zum Zug, weil der erkrankte Stammkeeper Kjell Scherpen ausfiel. Auch der an Knieproblemen laborierende Abwehrchef Gregory Wüthrich stand gegen Lustenau nicht zur Verfügung. Ob das Duo gegen Rakow Czestochowa einsatzbereit sein wird, ist offen. Definitiv fehlen werden die verletzten Otar Kiteishvili, William Böving und Seedy Jatta.

Silberberger sauer

WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger hat sich nach dem 0:1 seiner Kicker beim LASK auf die Bundesliga-Schiedsrichter eingeschossen. "Mich stört nicht massiv, dass die Schiedsrichter schlecht pfeifen, aber sie sind nie einsichtig", meinte Silberberger am Samstag. "Ich wünsche mir einmal einen Schiedsrichter, der da sitzt und sagt: 'Heute habe ich einen Scheiß gepfiffen'. Aber das gibt es nicht."

Stein des Anstoßes war eine Gelbe Karte, die Silberberger in der ersten Hälfte wegen Kritik erhalten hatte. "Ich habe ein Foul gesehen an Luca Kronberger, der Stojkovic hat ihn nach hinten gezogen. Und aus diesem Foul kommt dann das Handspiel vom Üstündag, dann der Freistoß und das Gegentor", berichtete er.

Außerdem habe ihn die Entscheidung gegen Ende der ersten Spielhälfte massiv aufgeregt, nachdem WSG-Goalie Adam Stejskal einen Ball mit der Hand aufgenommen hatte. Schiedsrichter Jakob Semler sah einen Rückpass eines Mitspielers von Stejskal, er gab daher indirekten Freistoß im Strafraum. Laut Silberberger war allerdings LASK-Verteidiger George Bello zuletzt am Ball, was auch die TV-Bilder gezeigt hätten. "Das wäre die nächste grobe, große Fehlentscheidung gewesen, weil wenn da ein Tor entsteht, ist das Spiel entschieden", sagte er. (APA; 26.11.2023)