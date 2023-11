Erstmals drohen im Weihnachtsgeschäft Streiks. Die Gewerkschaft will damit auch den Druck auf die Arbeitgeber in der Metallindustrie erhöhen

In den kleinen Branchen geht es schnell. Nach Bäckern und Brauereien haben in den vergangenen Tagen auch die Privatforste, die Textilreiniger und die Schuhmacher einen neuen Kollektivvertrag ausverhandelt. Um 8,8 (Forste) bis neun Prozent (Schuhmacher, Reiniger) steigen die Löhne und Gehälter der Beschäftigten ab Jänner 2024 an. Das liegt etwa bei der rollierenden Inflation, also der durchschnittlichen Teuerungsrate über die vergangenen zwölf Monate, wie es der alteingesessenen Formel der österreichischen Lohnverhandler entspricht. Einmalzahlungen gibt es in den genannten Abschlüssen nicht.

Was hier ganz leicht gelang, daran scheitern Metaller und der Handel bereits seit Wochen. Die metalltechnische Industrie wird bereits seit mehr als zwei Wochen von der Gewerkschaft bestreikt. Bald könnte sich der Arbeitskampf auch auf den Handel ausweiten. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hat am Sonntag der zuständigen Teilgewerkschaft der Privatangestellten (GPA) die Streikfreigabe erteilt. Aktuell bieten die Arbeitgeber im Handel fünf Prozent dauerhafte Lohnerhöhung plus eine Einmalzahlung an. Für die GPA ist das "nicht hinnehmbar", weil die angebotene Erhöhung der Einkommen unter der relevanten Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate (9,2 Prozent) liegt.

Am Dienstag wird noch einmal verhandelt, und sollte es auch da keine Einigung oder kein substanziell verbessertes Angebot geben, will die Gewerkschaft tatsächlich mit Warnstreiks beginnen. Die Chancen, dass es dazu kommt, sind wohl gar nicht so gering. Denn traditionell orientiert sich der Handel wie auch andere große Branchen an den Metallern. In den vergangenen 25 Jahren gab es nur einmal einen zeitgleichen Abschluss – sonst waren die Metaller immer vor dem Handel fertig mit ihren Lohnverhandlungen. Unwahrscheinlich also, dass es diesmal anders ist. In der bestreikten metalltechnischen Industrie wird erst am Donnerstag wieder verhandelt.

Druck über die Bande

Sollte der Handel tatsächlich in einen vollen Arbeitskampf treten, wäre das in der anstehenden Weihnachtszeit ein Novum. Sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmervertreter betonten, dass es zwar einzelne Proteste in der Weihnachtszeit schon in der Vergangenheit gab. Aber an einen echten Streik kann sich niemand erinnern. Die Weihnachtszeit ist mit Abstand die wichtigste Jahreszeit für den Handel mit seinen 420.000 Beschäftigten. Im Dezember des vergangenen Jahres lagen die Umsätze der Branche laut Handelsverband um 1,36 Milliarden Euro über dem Schnitt der übrigen Monate. Das ist der Wert des Weihnachtsgeschäftes. Der Gesamtumsatz im Dezember belief sich auf 7,28 Milliarden Euro, jeder zehnte Euro wird im Handel in den Tagen vor Weihnachten verdient, danach werden Gutscheine und Geldgeschenke eingelöst.

Doch in dem Konflikt im Handel geht es wohl nicht nur um die Branche selbst. Weil der Handel ohnehin erst nach den Metallern zu einem Ergebnis kommen wird, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass die Gewerkschaft mit der Streikdrohung und möglichen Streiks nicht nur die eigenen Arbeitgeber ins Visier nimmt – sondern über die Bande und das gestörte Weihnachtsgeschäft auch versucht, den Druck auf die Arbeitgeber in der Industrie zu erhöhen. Endet der Konflikt in der Industrie zugunsten der Gewerkschaft, wird auch der Handel bei der Benya-Formel bleiben, so die Gewerkschaftslogik. Und: Ein möglicher Konflikt in zwei so wichtigen Branchen, in der Industrie geht es immerhin um die Einkommen von 200.000 Beschäftigten, dürfte die Regierung unter Zugzwang setzen, vermittelnd einzugreifen. Auch das würde zunächst bei den Metallern geschehen.

APA

Warum orientiert sich der Handel überhaupt so wie andere Sparten an den Metallern? Aus Sicht der Arbeitnehmer macht es Sinn, Lohnabschlüsse nicht zu weit auseinanderdriften zu lassen. Genau dafür soll ja im Kern die Benya-Formel sorgen: Abgegolten wird laut der Faustregel die Inflation des vergangenen Jahres plus die gesamtwirtschaftliche Produktivität. Letzteres stellt sicher, dass die Abschlüsse unterschiedlicher Branchen nah beieinander liegen, weil eben auf die gesamtwirtschaftlichen und nicht auf die branchenspezifischen Werte abgestellt wird. Die Produktivität steigt in der Industrie meist deutlich stärker an als im Handel. Natürlich spielen auch andere Faktoren, wie Arbeitslosenrate, Gewinnentwicklung und Kampfkraft der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer eine entscheidende Rolle.

Auch aus Sicht der Arbeitgeber im Handel ist der Abschluss in der Industrie wichtig, weil letztlich beide Branchen im Wettbewerb um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, sagt Rainer Will vom Handelsverband, einem Verband der Arbeitgeber. Die Metallereinigung sei "die Absprungbasis" für den Handel.

Die umkämpfte Formel

Heuer dürfte das besonders zutreffen. In der metalltechnischen Industrie ringen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nämlich im Kern darum, ob die Benya-Formel weiter Geltung haben soll. Die Produktionsgewerkschaft forderte zuletzt 10,6 Prozent mehr Lohn, die wesentliche Inflationsrate bei den Metallern liegt bei 9,6 Prozent. Das wäre aus Sicht der Gewerkschaft also die Unterkante eines möglichen Abschlusses. Das könne man aber nicht leisten, wird der Arbeitgebersprecher Christian Knill nicht müde zu betonen. Die Industrie sei in einer Rezession, und um den Standort nicht zu gefährden, sei eine angepasste Formel notwendig. Die Arbeitgeber boten zuletzt um die sechs Prozent plus 1.200 Euro Einmalzahlung an. Sollte die Industrie diese Einmalzahlung durchsetzen und die Benya-Formel aufbrechen, ist es sehr wahrscheinlich, dass andere Branchen folgen würden, Handel angefangen. "Wenn die Metaller nachgeben, die anderen haben nicht diese Schlagkraft", formulierte es der Voestalpine-Betriebsratsvorsitzende Hans Karl Schaller vergangene Woche.

APA

Unterschiedlich sind die Einschätzungen dazu, wie groß die Kampfbereitschaft im Handel überhaupt ist. Die Beschäftigten sind hier loser organisiert als in der Industrie, auch die Gewerkschaftsdichte ist viel geringer. Bei Arbeitnehmern heißt es dennoch, die Protestbereitschaft sei groß.

Rainer Will vom Handelsverband, der die Gehälter nicht mitverhandelt, warnt jedenfalls, dass eine Arbeitsniederlegung angesichts der hohen Inflation eine ohnehin schwierige Situation bei den Lohnverhandlungen zusätzlich erschweren werde. Ein Streik zu Weihnachten werde für Betriebe und damit auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders teuer. Ein Grund dafür sei, dass ein Arbeitskampf im stationären Handel das Onlinegeschäft aus Drittstatten heraus in Österreich ankurbeln würde, so Will. Gut 51 Prozent der in Österreich getätigten Onlineumsätze im Handel fließen laut Handelsverband ins Ausland ab. Das ist etwa der Fall, wenn jemand eine Spielkonsole in Österreich via Amazon kauft, der Verkäufer aber in Deutschland oder sonst wo im Ausland sitzt.

Demonstration der Handelsbeschäftigten Mitte November in Wien. APA/ROLAND SCHLAGER

Dass sich der Handel mit Gehaltserhöhungen generell leichter tue als die Industrie in der aktuellen Phase, weil er keinem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sei, weist Will strikt zurück. Einerseits existiere der Wettbewerb sehr wohl, Stichwort Amazon. Zugleich leide der Handel heuer unter rückläufigen Umsätzen, auch die Zahl der Arbeitslosen sei gestiegen. Unverständnis äußert er übrigens in Richtung Regierung, wo Einmalzahlungen lange Zeit als Ausweg propagiert wurden, im öffentlichen Dienst aber nun nicht eingesetzt werden.

Am Montag gehen übrigens die Lohnverhandlungen in einer anderen wichtigen Sparte weiter: im Metallgewerbe. Hier geht es um die Einkommen von 110.000 Beschäftigten, der Abschluss ist für Kfz-Mechaniker, Installateure, aber auch Elektrotechniker relevant. Bereits die erste Verhandlungsrunde wurde von Verhandlern auf Gewerkschaftsseite als überaus konstruktiv gelobt. Bereits in Runde zwei könnte eine Einigung gelingen, damit wäre der erste große Kollektivvertrag inklusive Benya-Formel fixiert. (András Szigetvari, 27.11.2023)