In diesem Buch kann man mit der Biologin Andrea Grill die Vielfalt des Lebens erkunden

Die Welt ist unglaublich, überall ist Leben, kreucht und fleucht etwas, wächst und vergeht wieder. Mit dieser Vielfalt des Lebens beschäftigen sich Biologinnen, sie beobachten Tiere und Pflanzen, erforschen, wo und wie sie zusammenleben. Mit einer von ihnen, Andrea Grill, kannst du in diesem Buch auf Wiesensafari gehen, mit den Füßen durch einen Fluss waten, einen Waldspaziergang oder eine Bergtour machen. Und dabei die dort lebenden Tiere nicht nur treffen, sondern mit ihnen reden. Wie das geht? Die Autorin hat Roboter Robi dabei, der ist gar nicht bio, spricht aber alle Tiersprachen! Er kann einen Bartgeier fragen, was er mit Knochen macht, oder eine Schneerose, wovor sie Angst hat. Daneben gibt es Rätsel, Experimente und Forschungsaufträge. Alles, was Biologen eben machen, um die Natur besser zu verstehen. (25.11.2023)

Das Buch wurde vom Team des Instituts für Jugendliteratur für euch ausgewählt.