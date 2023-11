Während diesmal in ORF 2 das Traumschiff in See sticht, ermittelt Klaus Browoski im neuen Tatort in der ARD in und um das deutsche Dorf Wacken. Zum Inhalt: In Borowski und das unschuldige Kind von Wacken wird ein getöteter Säugling gefunden. Aber wo ist die Mutter und wer hat das Kind umgebracht? Ein gefundenes Eintrittsbändchen führt Klaus Borowski und Mila Sahin in den Ort Wacken, dort werden in den nächsten Tagen mehr als 80.000 Gäste einfallen, um bei einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt abzufeiern. Jetzt heißt es schnell sein, immer mehr Fans trudeln in Wacken ein und zerstören wertvolle Spuren.

Borowski (Axel Milberg) im Gespräch mit der Sarah Stindt (Anja Schneider). Foto: NDR/Thorsten Jander

"Es geht um verschiedene Aspekte zum Thema Mutterschaft, die im anschwellenden Lärm der Wacken-Aufbauarbeiten durchgespielt werden. Zwischendurch hat man ein wenig Sorge, dass die filigranen Szenen im Double-Bassdrum-Geballer von Metallica und Co. untergehen könnten, doch meist bekommt die Geschichte wieder die Kurve", schreibt Christian Buß im Spiegel.

Heavy-Metal-Festival in Wachen als Aufhänger für den neuen "Tatort". Foto: NDR/Thorsten Jander

"Was der Fall und die Aufklärung mit dem Heavy-Metal-Festival zu tun haben, erschließt sich nicht, im Drehbuch von Agnes Pluch und unter der Regie von Ayşe Polat ist das Thema Wacken Staffage für einen mittelmäßigen Krimi", urteilt Astrid Ebenführer im TV-Tagebuch des STANDARD.

Mila Sahin (Almila Bagriacik) besucht Podcaster Lenny Jensen (Nicolas Dinkel). Foto: NDR/Thorsten Jander

"Warum hat der neue Tatort aus Kiel den ausführlichen Titel Borowski und das unschuldige Kind von Wacken? Antwort: Weil das berühmte Metal-Festival alias Wacken Open Air alias W:O:A als einer der Drehorte dem Tatort eine ordentliche Portion Atmosphäre mitgeben sollte. Frage: Hat das funktioniert? Antwort: Nein. Jedes andere Kaff zu jeder anderen Zeit hätte es mindestens ebenso gut getan für eine Geschichte", stellt sich Sylvia Staude in der "Frankfurter Rundschau" Fragen und gibt auch gleich die Antworten.

Jetzt sind Sie an der Reihe, wie hat Ihnen dieser Tatort gefallen? Hier im Forum ist Platz für Ihr Urteil. (red, 26.11.2023)