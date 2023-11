Filipinas und Filipinos sollen den Fachkräftemangel lindern helfen, nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch in anderen Branchen wie der metallverarbeitenden Industrie. Getty Images

Der nächste Aufschwung könnte in Österreich schaumgebremster ausfallen als in früheren Zeiten, wenn nicht gegengesteuert wird. Denn trotz Rezession können jetzt schon 200.000 Stellen nicht besetzt werden. Weil zigtausende Babyboomer demnächst in Pension gehen, wird die Lücke absehbar noch größer. Die Mangelberufsliste für das Jahr 2024 ist noch einmal länger geworden und soll 110 bundesweite und 48 regionale Berufe enthalten, in denen Personal besonders knapp ist.

Abhilfe soll die Anwerbung von Fachkräften im Ausland schaffen. Das Arbeitsministerium und die Wirtschaftskammer (WKO) sind sich diesbezüglich einig. Die Gastarbeiter, die einst aus der Türkei und Jugoslawien kamen, waren wenig ausgebildet. Damals war das kein Problem, gefragt war sprichwörtlich deren Arbeitskraft, nichts anderes.

Gefragte Qualifikationen

Das ist heute anders. Die Wirtschaftswelt ist deutlich komplexer, die Anforderungen, was Qualifikationen betrifft, sind gestiegen. Und es gibt keine Branche, die nicht über Mitarbeitermangel klagen würde.

Weil es den Nachbarländern genauso geht, hat Österreich seine Angel weit ausgeworfen: Vor einem Monat wurde in Manila ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, das einen geregelten Transfer von Fachkräften aus dem 10.000 Kilometer entfernten Inselstaat nach Österreich vorsieht – DER STANDARD berichtete.

"Es ist das erste MoU, das über den Gesundheitsbereich hinausgeht und auch die Vermittlung von Fachkräften aus anderen Bereichen inkludiert", sagt Patricia Yvonne M. Caunan, Staatssekretärin im neu geschaffenen Ministerium für Migration. Die Bündelung der Agenden in einem eigenen Ministerium unterstreicht die Bedeutung, die der Migration auf den Philippinen zukommt. Der Export von Arbeitskräften ist eine wichtige Einnahmenquelle. Die Überweisungen von im Ausland tätigen Staatsbürgern machen zwischen acht und elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Philippinen aus.

DER STANDARD erreichte Staatssekretärin Caunan bei einer gemeinsamen Videoschaltung mit WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf in Japan, wo sie zwei Außenstellen des Ministeriums für Migration eröffnet hat. Kopf und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) haben Ende Oktober die Absichtserklärung zur verstärkten Anwerbung philippinischer Fachkräfte unterzeichnet, für die Philippinen tat dies Staatssekretärin Caunan. Analog zu Japan ist nächstes Jahr auch in Österreich eine Außenstelle des Ministeriums für Migration geplant. "Wir setzen alles daran, rasch und hoffentlich noch im Frühjahr ein Büro in Wien zu eröffnen", sagt Caunan. Dieses soll bei der Botschaft angesiedelt sein und als Anlaufstelle für österreichische Unternehmen dienen, die an Fachkräften aus den Philippinen interessiert sind.

"Auch wir haben noch viel zu tun", sagt WKO-Generalsekretär Kopf. "Der bürokratische Aufwand muss verringert, die Digitalisierung bei der Rot-Weiß-Rot-Karte (berechtigt zur Niederlassung in Österreich und zur Beschäftigung bei einem bestimmten Unternehmen, Anm.) vorangetrieben, die Nostrifizierung der formalen Qualifikationen und die Akzeptanz derselben beschleunigt werden." Um die Visavergabe in Manila zu beschleunigen und das dortige Konsulat zu entlasten, müsse man den Antragsprozess besser vorbereiten. Aufseiten der WKO soll das Außenwirtschaftscenter in Manila verstärkt werden, sagt Kopf.

Viele stellen sich um Arbeitskräfte aus den Philippinen an. "Wir haben derzeit 39 Abkommen mit gut 25 Ländern, was den Transfer von Arbeitskräften betrifft", sagt Caunan. 14 Millionen der knapp 120 Millionen Einwohner des Inselstaats arbeiten im Ausland. Viele sind im Mittleren Osten beschäftigt, immer mehr zieht es aber nach Europa und Nordamerika – wegen besserer Verdienstmöglichkeiten, geregelter Arbeitszeiten und weil es nicht genügend gute Jobs im Land gibt.

Nun gelte es, die Vorzüge Österreichs hervorzuheben, sagt Kopf. Ein Vorteil sei, dass es bereits eine philippinische Community in Österreich gebe. Eine erste Anwerbeaktion für Krankenschwestern für Wiener Spitäler fand in den 1970er-Jahren statt. Hervorzuheben sei aber laut Kopf, dass man mit den Philippinen "so weit ist wie mit keinem anderen Land" und es auf beiden Seiten große Bereitschaft zur Zusammenarbeit gebe. (Günther Strobl, 27.11.2023)