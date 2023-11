Florian Jaritz erzielt den entscheidenden Treffer für Klagenfurt. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach - Austria Klagenfurt ist der neuerlichen Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga wieder einen Schritt nähergekommen. Die Kärntner feierten am Sonntag gegen den SCR Altach durch ein Tor von Florian Jaritz (25.) einen 1:0-Auswärtssieg und behaupteten damit Tabellenrang fünf. Die Vorarlberger hingegen sind nach ihrer vierten Meisterschafts-Niederlage in Folge weiterhin Zehnter, aus den jüngsten sechs Runden schaute für den Ländle-Club nur ein Punkt heraus.

Bei Altach fehlte neben Jan Zwischenbrugger und Manuel Prietl auch Coach Joachim Standfest - der Steirer musste wegen einer Erkrankung passen und wurde von seinem Assistenten Roman Wallner vertreten. Auch ohne ihren Cheftrainer verzeichneten die Vorarlberger die erste Gelegenheit des Spiels: Sandro Ingolitsch zog auf der rechten Seite davon, sein Schuss aus relativ spitzem Winkel wurde jedoch von Klagenfurt-Schlussmann Phillip Menzel pariert (5.).

Die Klagenfurter präsentierten sich einmal mehr als Meister der Effizienz und gingen mit ihrer ersten echten Chance in Führung. Andy Irving spielte Till Schumacher frei, dessen Stanglpass verwertete Jaritz aus kurzer Distanz. Danach sahen die 4.222 Zuschauer ein Mittelfeldgeplänkel, halbwegs gefährlich wurde es vor der Pause nur noch, als Altach-Schlussmann Dejan Stojanovic einen Kopfball von Nicolas Wimmer entschärfte (45.).

Die zweite Hälfte begann mit einem abgefälschten Irving-Schuss, der relativ knapp am Tor vorbeikullerte (51.). In der Folge nahm Altach mehr Risiko, der Ausgleich wollte allerdings nicht mehr gelingen. Ein Schuss von Ingolitsch aus aussichtsreicher Position wurde abgeblockt (56.), ein Kopfball von Atdhe Nuhiu flog am langen Eck vorbei (72.). Die Klagenfurter retteten den Vorsprung mit viel Kampfgeist über die Zeit und durften sich daher über das erste Erfolgserlebnis nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen en suite ohne erzieltes Tor freuen. (APA; 26.11.2023)

Fußball-Bundesliga (15. Runde):

SCR Altach - SK Austria Klagenfurt 0:1 (0:1)

Altach, Cashpoint-Arena, 4.222, SR Weinberger

Tor: 0:1 (25.) Jaritz

Altach: Stojanovic - Reiner (67. Jurcec), L. Gugganig, Koller - Ingolitsch, Jäger, Fadinger (67. Gebauer), Bähre, Lukacevic - Nuhiu, Santos (78. Reiter)

Klagenfurt: Menzel - Djoric, Mahrer, Wimmer - Bonnah (60. Straudi/79. Robatsch), Wernitznig, Irving, Benatelli, Schumacher - Jaritz (84. Binder), Karweina (60. Schwarz)

Gelbe Karten: Jäger, Lukacevic bzw. Djoric, Bonnah, Irving, Menzel, Schwarz