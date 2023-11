Die Spurs bezogen bereits die dritte Niederlage in Folge und fallen in der Tabelle auf Rang fünf

Den Abwärtstrend bei den Spurs müssen auch Emerson Royal und Brennan Johnson zur Kenntnis nehmen. AP/Kirsty Wigglesworth

Tottenham - Tottenham hat in der englischen Fußball-Premier-League die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die "Spurs" unterlagen Aston Villa am Sonntag vor eigenem Publikum mit 1:2, konnten den Negativtrend damit nicht stoppen und fielen in der Tabelle auf Rang fünf zurück. Aston Villa ist nach dem neunten Sieg zwei Zähler davor Vierter. Pau Torres (45.+7) und Ollie Watkins (61.) entschieden die Partie der 13. Runde, nachdem Giovani Lo Celso (22.) für Tottenham getroffen hatte. (APA; 26.11.2023)