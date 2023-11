Das ÖSV-Team präsentierte sich stark: Vier Österreicher in der Entscheidung mit dabei, alle kamen in die Top Ten

Chef in Ruka: Stefan Kraft. EPA/KIMMO BRANDT

Ruka - Stefan Kraft ist beim Skispringen in Ruka am Sonntag erneut der Beste gewesen. Der Salzburger, der bereits am Vortag den Auftakt der neuen Saison gewonnen hatte, setzte sich bei wechselhaften Bedingungen überlegen vor seinem ÖSV-Teamkollegen Jan Hörl durch, Dritter war der Deutsche Andreas Wellinger. Kraft schaffte damit seinen 100. Weltcup-Podestplatz und den 32. Sieg.

Nach einem Satz auf 148,5 Meter ("Ich glaube, das war echt der perfekte Sprung") war Kraft mit 13 Punkten Vorsprung in den zweiten Durchgang gegangen. Dort wiederholte er die Weite und lag am Ende 22,6 Punkte vor Hörl. Der Halbzeit-Dritte (144,5/145 Meter) stand zum vierten Mal bei einer Einzelkonkurrenz auf dem Podest.

Vier Österreicher waren in der Entscheidung mit dabei, alle kamen in die Top Ten. Daniel Tschofenig belegte den siebenten Platz, Michael Hayböck wurde Zehnter. Manuel Fettner und Clemens Aigner blieben im ersten Durchgang auf der Strecke. (APA; 26.11.2023)

Ergebnisse Skisprung-Weltcup der Männer vom Sonntag in Ruka:

Großschanze: 1. Stefan Kraft 363,5 Punkte (148,5/148,5) - 2. Jan Hörl (AUT) 340,9 (144,5/145) - 3. Andreas Wellinger (GER) 334,1 (143,5/146) - 4. Pius Paschke (GER) 333,8 (143,142) - 5. Stephan Lehye (GER) 327,9 (145/137) - 6. Peter Prevc (SLO) 324,1 (144/140) - 7. Daniel Tschofenig (AUT) 319,5 (141/141)

Weiter: 10. Michael Hayböck 313,2 (139/137)

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 32. Clemens Aigner (AUT) 134,7 (126,5) - 46. Manuel Fettner (AUT) 104,4 (108,5)

Gesamtweltcupstand: 1. Kraft 200 Punkte - 2. Paschke 130 - 3. Wellinger 110 - 4. Hörl 106. Weiter: 6. Tschofenig 81 - 10. Hayböck 55 - 23. Aigner 12 - 29. Fettner 6.

Nationencup: 1. Deutschland 486 Punkte - 2. Österreich 460 - 3. Slowenien 193