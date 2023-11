Ende des Sommers wurde noch gegen die S18 protestiert, nun streiten deswegen Bund und Land. Lebensraum Zukunft Lustenau

Lutschnou heät abgstemmt", also "Lustenau hat abgestimmt", verkündete ÖVP-Bürgermeister Kurt Fischer am Sonntag, den 19. November, via X, vormals Twitter. Abgestimmt wurde über eine der Möglichkeiten, wie man die Bodensee-Schnellstraße S18, welche die Schweizer Autobahn A13 mit der Vorarlberger A14 verbinden soll, bauen könnte. Die sogenannte CP-Variante sieht eine 8,5 Kilometer lange Ortsumfahrung im Osten Lustenaus vor und wird von der Landesregierung favorisiert. Von den 30 Prozent der Lustenauer, die an der Volksabstimmung teilgenommen haben, haben sich allerdings 77 Prozent gegen diese Variante ausgesprochen. In der Kritik steht sie vor allem, weil sie den Ort vom Naherholungs- und Natura-2000-Gebiet Ried abschneiden würde.

Für Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kein Grund, die Pläne zu ändern. Die CP bleibe aus seiner Sicht die einzig mögliche Variante, erklärte er am Tag nach der Abstimmung. Das Ergebnis nehme er zur Kenntnis, auch wenn die Wahlbeteiligung "sehr gering" gewesen sei.

Nicht nur eine Variante

Das will der grüne Verkehrssprecher Hermann Weratschnig nicht gelten lassen. "Landeshauptmann Wallner muss die Anliegen und den demokratischen Entscheid der Bürger ernst nehmen und zur Sachpolitik zurückkehren", sagt er gegenüber dem STANDARD.

Dass die CP-Variante, die einzig mögliche Option ist, stimmt nämlich nicht ganz oder ist zumindest noch nicht abschließend geklärt. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat 2021 eine Evaluierung aller Asfinag-Straßenbauprojekte, darunter die S18, in Auftrag gegeben und auch gleich einen eigenen Vorschlag für eine Bauvariante in Lustenau gemacht. Die sogenannte Süd-Variante.

Der Evaluierungsbericht ergab, kurz zusammengefasst, Folgendes: Die – von Wallner favorisierte – CP-Variante würde am stärksten entlasten, versiegelt aber auch am meisten Fläche und ist am teuersten. Die Süd-Variante von Gewessler könne aufgrund des Ausarbeitungsstandes noch nicht abschließend beurteilt werden. Nach aktuellem Informationsstand würde sie aber weniger entlasten als die CP-Variante, dafür aber auch viel weniger Fläche versiegeln und weniger kosten. Außerdem müssten die Schweizer zustimmen, weil sie zum Teil über deren Gebiet läuft.

Kurzfristige Entlastung

Und dann gibt es noch die Z-Variante, die Bürgermeister Fischer präferiert. Die ist laut Evaluierung aber "äußerst genehmigungsriskant", weil sie einen Tunnel quer durch das Naturschutzgebiet vorsieht – und damit vom Tisch.

Die Grünen sind nun dafür, die Süd-Variante weiter zu prüfen, Landeshauptmann Wallner will "die CP-Variante oder keine", und in der Gemeinde will man, mangels Alternativen, auf kurzfristige Maßnahmen wie Tempolimits, Nachtfahrverbote und kürzere Öffnungszeiten beim Zollamt setzen, um den Verkehr zu reduzieren.

Die Volksabstimmung will sich Fischer aber auch von seinem Parteikollegen Wallner nicht schlechtreden lassen. "Die Ablehnung der CP-Variante zieht sich durch alle Sprengel, selbst die, die am meisten vom Verkehr betroffen sind. Für mich ist das ein klares negatives Votum, und ich sehe das auch als die Position der Gemeinde Lustenau." (Johannes Pucher, 27.11.2023)