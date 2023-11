X-Eigner hatte in der Vorwoche einem antisemitischen Beitrag auf seiner Plattform zugestimmt

Tech-Unternehmer Elon Musk wird sich einem Medienbericht zufolge am Montag in Israel mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Präsident Yitzhak (Isaac) Herzog treffen. Das berichtet der Sender Channel 12 TV am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Beobachter erwarten, dass es dabei auch um die Verbreitung von antisemitischen Inhalten auf der Plattform X (früher Twitter) gehen wird, die dem gebürtigen Südafrikaner gehört.

Der Tesla-Chef hatte in der vergangenen Woche einem antisemitischen Beitrag auf der Plattform X zugestimmt. Das veranlasste mehrere große Unternehmen wie Walt Disney und Warner Bros Discovery dazu, ihre Werbung auf der früher Twitter genannten Seite zu pausieren. Tesla und X reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme. (APA, 26.11.2023)