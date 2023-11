Bohrer kaputt Drama um eingeschlossene Bauarbeiter in Indien dauert an

Das Drama um die in einem eingestürzten Tunnel eingeschlossene Bauarbeiter in Indien dauert an: Nach mehreren Rückschlägen bei der Rettung flog das indische Militär weitere Spezialausrüstung in die entlegene Bergregion im Norden des Landes, in der die 41 Männer seit zwei Wochen festsitzen