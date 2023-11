Der TikTok-Eigentümer ByteDance wird am Montag intern die Auflösung seiner Spielemarke Nuverse und den vollständigen Rückzug aus Mainstream-Videospielen bekannt geben. Dies bestätigten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Das chinesische Technologieunternehmen habe keine Pläne, in den 185 Milliarden US-Dollar schweren globalen Videospielmarkt zurückzukehren, sagten die Insider.

Bytedance streicht. REUTERS/ALY SONG

Einstellung

ByteDance werde seine Mitarbeiter anweisen, die Arbeit an unveröffentlichten Spielen bis Dezember einzustellen und nach Möglichkeiten zu suchen, sich von bereits veröffentlichten Titeln zu trennen. Die Entscheidung dürfte den Insidern zufolge Hunderte von Mitarbeitern betreffen. Die Spiele-Marke Ohayoo, deren Spiele auf der Schwester-App (Douyin) von TikTok in China zu finden sind, sei nicht betroffen, ebenso wenig wie Spiele, die auf TikTok liefen. ByteDance antwortete bisher nicht auf die Bitte nach einer Stellungnahme. (APA, 27.11.2023)