Online-Betrüger finden immer neue Methoden, ihre Opfer um Geld zu prellen. IMAGO/Westlight

Gerade in den Wochen vor Weihnachten ist ein stärkeres Aufkommen von betrügerischen Mails und SMS zu beobachten, die sich meist um angeblich nicht zugestellte Pakete drehen. Hinzu kommt nun eine weitere Masche, bei der es angeblich um das eigene Steuerkonto geht, wie die auf das Aufzeigen von Internetbetrug und Fake News spezialisierte Plattform Mimikama berichtet: Demnach sind derzeit gefälschte Mails im Umlauf, die angeblich von Finanz Online verschickt werden.

Gefälschte Website

Als Absender der täuschend authentisch wirkenden Mails scheint "Finanz Online" auf, der Betreff ist ein eher kryptisch wirkendes "Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben zur zusätzlichen Verpflichtung". Im Text der E-Mail werden Userinnen und User aufgefordert, zwecks Prüfung eines Dokuments auf einen Link zu klicken. Dieser Link führt auf eine gefälschte Website.

Auf selbiger werden die Opfer mit Informationen über eine angebliche Rückerstattung dazu verleitet, sensible Bankdaten einzugeben. Ergänzend zu den bereits professionell formulierten E-Mail- und Website-Texten wird man zu diesem Zweck zu täuschend echten Log-in-Daten verschiedener Bankinstitute weitergeleitet, heißt es in dem Beitrag von Mimikama. Die auf diesem Weg erbeuteten Daten können von den Kriminellen auf verschiedene Weise genutzt werden, die Bandbreite reicht von Geldtransfers sowie Kreditkarten- und Anlagebetrug bis zu Identitätsdiebstahl und Erpressung.

Wie man sich schützt

Die beste Schutzmaßnahme gegen derartige Betrugsmaschen ist jene, zu der Expertinnen und Experten in diesem Kontext immer wieder raten: eine gute Portion Skepsis und Misstrauen. So ist es ratsam, die E-Mail-Adresse des Absenders genau zu prüfen, das Gleiche gilt für die URLs etwaiger Websites. Auch sollte man bei unerwarteten Zahlungsaufforderungen skeptisch sein sowie niemals auf Links oder Anhänge in verdächtigen E-Mails klicken. (red, 27.11.2023)