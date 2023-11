Stilstudie in der finnischen Nacht: Stefan Kraft ist schon früh in der Saison in großer Form. EPA/Grzegorz Momot

Thomas Morgenstern, sagt Daniel Tschofenig, sei sein erstes skispringendes Vorbild gewesen – Kunststück, der junge Mann ist ja ebenfalls Kärntner. Tschofenigs Heimatgemeinde Hohenthurn, nahe der slowenischen Grenze, ist zwar nicht ums Eck von Lieserbrücke, wo der ehemalige Weltklassespringer herstammt, aber die 70 Kilometer überbrückte die Bewunderung des kleinen Daniel locker, obwohl er erst knapp vier Jahre alt war, als Morgenstern 2006 in Pragelato die ersten beiden seiner drei Olympiasiege feierte.

Mit den Jahren und den eigenen sportlichen Erfahrungen wuchs dem hoffnungsfrohen Athleten des SV Achomitz / SD Zahomc dann ein neues Vorbild zu – Stefan Kraft, ein Salzburger, aber seit gut einem Jahrzehnt einer der Dominatoren der Szene. Zum Idol kann Kraft für Tschofenig nicht werden, schließlich ist der Olympiasieger und dreimalige Weltmeister auch ein Teamkollege und Konkurrent.

Überflügeln

Im Sommer schien Tschofenig Kraft zumindest zeitweise überflügeln zu können. Er sei ihm da und dort sogar um die Ohren gesprungen, sagt der Altmeister, der selbst erst auf den 31er zugeht, über den Jungspund. Mit dem Schnee kam die alte Rangordnung. Zum Saisonauftakt in Ruka, Finnland, entsprang Kraft nicht nur Tschofenig, sondern auch der restlichen Konkurrenz, vor allem der bemerkenswert starken aus Deutschland.

Nach Flügen auf 144 und 143 Meter lag er 10,6 Punkte vor dem zweitplatzierten Deutschen Pius Paschke, der 33 Jahre alt werden musste, um erstmals auf dem Podest zu landen. Tschofenig wurde als Zweitbester der Österreicher Fünfter. Am Sonntag legte Kraft noch nach und schon im ersten Durchgang mit einem Satz auf 148,5 Meter fast Welten zwischen sich und die Verfolger. Im Finale segelte er auf dieselbe Weite und kassierte zweimal die Note 20,0. Jan Hörl kam 22,5 Punkte zurück auf Platz zwei – der Bischofshofener stieg beglückt zum vierten Mal in seiner Karriere aufs Treppchen, Tschofenig schloss diesmal auf Rang sieben ab.

Bereits im Vorjahr hatte Kraft im finnischen Tiefwinter geglänzt und auf der Großschanze in Gebiet Kuusamo nahe der Grenze zu Russland Rang eins und zwei belegt. "Das harte Training hat sich ausgezahlt. Ich habe im Sommer alles probiert, um wieder einer der Besten zu sein – im Moment bin ich der Beste, das ist wunderschön und unglaublich", sagte er diesmal. Mit nunmehr 100 Podestplätzen ist Kraft dem einschlägigen Rekordler, dem legendären Finnen Janne Ahonen (109), auf den Fersen, dessen Sohn Mico (21) am Wochenende in Ruka wenig erfolgreich im Weltcup debütierte.

Argument Jugend

Tschofenig war 2021 beim Dreikönigsspringen zu Bischofshofen in den Weltcup eingestiegen, immerhin hatte es damals zu Rang 30 gereicht. Im vergangenen Februar holte er in Lake Placid mit Rang drei seinen ersten Einzelpodestplatz.

Gemessen an seinen bisherigen Erfolgen – Siege feierte er bis dato erst mit der Mannschaft – ist Tschofenig höchst präsent. Sogar im neuesten Werbespot eines Sponsors des österreichischen Skisprungs spielt er die erste Geige, während Kraft quasi als Elder Statesman im Hintergrund bleibt. Das liegt auch an der Jugend des aufgehenden Kärntner Sterns in einem Sport, der mehr und mehr erfahrenere Athleten an der Spitze sieht. Der letzte Gesamtweltcupsieger unter 20 war der Tiroler Gregor Schlierenzauer, der 2008 als 18-Jähriger triumphierte und 2013, beim zweiten Streich, auch erst 23 Jahre alt war.

Daniel Tschofenig hat Ansprüche auf die Krone. EPA/KIMMO BRANDT

Tschofenig, mit der kanadischen Großschanzenweltmeisterin Alexandria Loutitt liiert, ist selbstbewusst genug, um sich nicht durch das Prädikat "kommender Weltcupsieger" einschüchtern zu lassen. Er ist aber auch demütig genug, um seine Ziele für diese Saison nicht zu hoch zu stecken. Der erste Weltcupsieg soll allerdings schon drinnen sein. Vorbild und Konkurrent Kraft hat vor der nächsten Station in Lillehammer deren 32.

Dafür hat Tschofenig, was auch sein erstes Idol, Thomas Morgenstern, hatte: den mit den Roten Bullen geschmückten Helm – davon hat schon der kleine Daniel geträumt. (Sigi Lützow, 27.11.2023)