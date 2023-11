Eher im Schaufenster hinter einer Absperrung zu entdecken als auf der Straße: Der Tesla Cybetruck dürfte auch nach dem Marktstart eine Seltenheit bleiben. REUTERS

Das lange Warten auf den Tesla Cybertruck hat bald ein Ende. Aber offenbar für nur ganz wenige Vorbesteller. Die Markteinführung des neuen Modells, die im Rahmen einer Sonderveranstaltung am 30. November in der Gigafactory stattfinden soll, sieht lediglich eine Auslieferung von zehn Exemplaren vor. Dies kündigte Javier Verdura, Chef für Produktdesign bei Tesla, im Rahmen einer Keynote an.

Diese Nachricht könnte für viele Tesla-Fans, die der Veröffentlichung des Cybertrucks entgegengefiebert haben, eine herbe Enttäuschung sein. Die sehr stark begrenzte Auflage stellt auch eine klare Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot dar, schließlich soll Tesla allein in der ersten Woche nach der Ankündigung des Fahrzeugs im Jahr 2019 mehr als 250.000 Vorbestellungen erhalten haben. Insgesamt wird die Zahl der Vorbestellungen mittlerweile auf rund zwei Millionen Fahrzeuge geschätzt, wie "Electrek" berichtete.

Die genaue Anzahl der Cybertrucks, die Tesla in diesem Jahr auszuliefern plant, war bis vor kurzem nicht bekannt. Zu Monatsbeginn gab es Hinweise auf eine begrenzte Zahl von Auslieferungen, als Tesla kurzzeitig eine Wiederverkaufsklausel von 50.000 Dollar für den Cybertruck einführte, die später wieder aufgehoben wurde. Diese Klausel ist an sich nichts Ungewöhnliches und wird häufig bei Fahrzeugen angewandt, die in begrenzter Stückzahl produziert werden. Im Zusammenhang mit einem Elektrofahrzeug war diese Maßnahme allerdings neu.

Ein "Grab" für Tesla

Tesla-CEO Elon Musk hat sich im Vorfeld bemüht, die Erwartungen an den Cybertruck zu dämpfen, indem er das einzigartige Design des Fahrzeugs als Herausforderung für die Produktion bezeichnete. Anfang November fand Musk dann noch klarere Worte für die Situation, in der sich Tesla mit dem neuen Elektrofahrzeug befindet: Man habe sich möglicherweise "sein eigenes Grab geschaufelt", hieß es während einer Bilanzpressekonferenz. Trotz zahlreicher Hürden hält Musk das Ziel aufrecht, bis zum Jahr 2025 jährlich etwa 250.000 Cybertrucks herstellen zu wollen.

Seit Musk den futuristischen Elektro-Pick-up im Jahr 2019 erstmals vorstellte, wird über den Cybertruck heftig spekuliert und seine Veröffentlichung mit Spannung erwartet. Im Sommer sorgte ein interner Bericht von Tesla für Aufsehen, der an die Öffentlichkeit gelangt ist: Er deutete darauf hin, dass das Unternehmen bei der Entwicklung des Fahrzeugs mit groben Problemen bei Bremsen, Abdichtung, Fahrverhalten und Aufhängung zu kämpfen habe.

Wer die ersten Exemplare bekommen wird, ist noch nicht bekannt. Tesla hat allerdings die Tradition, die ersten Einheiten neuer Modelle an seine Mitarbeiter auszuliefern, wie bei der Einführung des Model 3 im Jahr 2017, als 30 Fahrzeuge an Tesla-Mitarbeiter übergeben wurden. Diese Praxis könnte möglicherweise auch mit der ersten Charge des Cybertrucks wiederholt werden. (bbr, 27.11.2023)