Seit 2020 ist die Saunakultur immaterielles Kulturerbe der Unesco. Also zumindest die finnische. Aber nicht nur im Heimatland der Sauna findet man das eine oder andere ausgefallene Schwitzbad, auch die Nachbarn in Schweden haben in diesem Zusammenhang einiges zu bieten, wie diese sechs Beispiele zeigen.

Untergrundsauna, Äventyrsgruvan, Dalarna

Sauna and cold bath Adventuremine Äventyrsgruvan

Daniel Karlsson

Die Adventuremine in Borlänge ist bereits für ihre faszinierenden Führungen bekannt, bei denen Besucher tief in umfangreiche Felskammern hinabsteigen können. Gäste haben die Möglichkeit, in 80 Meter Tiefe ein Bad im kristallklaren Wasser zu nehmen und das Lady of the Mine Sauna Ritual zu erleben, eine Hommage an die mystische Wesenheit, die der Legende nach die Mine bewacht. Dieses Ritual beinhaltet verschiedene Elemente, die die Sinne anregen und Endorphine freisetzen sollen.

Unterwasser-Sauna, Weingut Ästad Vingård, Halland

Die Unterwasser-Sauna ist Teil des Sinnenas Spa. Gäste können dort die Kontraste zwischen drinnen und draußen, kalten und warmen Bädern sowie Saunen auf der Wasseroberfläche oder darunter genießen. In der Unterwasser-Sauna können Besucherinnen und Besucher vor einem holzbeheizten Ofen schwitzen, während Regenbogenforellen friedlich hinter ihnen schwimmen.

Schwimmende Sauna, Arctic Bath Spa Hotel in Schwedisch Lappland

Arctic Bath Anders Blomqvist

Diese kreisförmige schwimmende Spa-Anlage am Luleälven-Fluss, die von oben betrachtet einem riesigen Vogelnest ähnelt, bietet ein besonderes Erlebnis. Gäste können in das eiskalte Wasser des Flusses eintauchen und sich anschließend in der Sauna aufwärmen, während sie den Blick über den Fluss genießen.

Per Rutsche von einer Sauna zur anderen im Svansele Vildmakscenter, Västerbotten

Hier erwartet Besucherinnen und Besucher ein weiteres Saunaerlebnis. Wobei das Abenteuer schon vor dem Saunagang beginnt. Denn hier kann man von einem Outdoor-Holz-Whirlpool in den nächsten rutschen – man landet in einem beheizten oder eiskalten Fass weiter unten, je nachdem, was man bevorzugt. Das alles mitten in einem Fichtenwald.

Schwimmende Sauna in den Stockholmer Schären, Stocksund

Gäste können mit Freunden und Familie eine schwimmende Sauna im Hafen von Stocksund mieten und das Stockholmer Schärengebiet erkunden. Während der Fahrt können sie in einer holzbeheizten Sauna entspannen und auf dem Sonnendeck frische Luft schnappen. Getränke und Snacks gibt's auf Anfrage.

Größte Sauna der Welt, Cape East Spa, Haparanda

Das Cape East Hotel, an der schwedisch-finnischen Grenze in Haparanda gelegen, beeindruckt mit der (je nachdem, wie man rechnet) größten Sauna der Welt. Bis zu 150 Menschen können hier gemeinsam schwitzen. Es gibt verschiedene Saunabereiche, darunter eine Dampf- und Steinsauna, eine traditionelle finnische Sauna und die Maya-Tempelsauna, die mit zahlreichen Bänken einem Maya-Tempel ähnelt. Besucherinnen und Besucher können an der "Tornio Valley Torture"-Challenge teilnehmen und versuchen, zur höchsten Bank zu gelangen, wo die Temperatur 100 Grad Celsius erreicht. Anschließend können sie sich auf der Terrasse abkühlen oder im Außenpool schwimmen und den Blick auf den Torne-Fluss genießen. (red, 27.11.2023)