Erst 2017 wurde das etwa einen halben Meter lange Nagetier auf den Salomonen nachgewiesen, nun tappte es endlich in eine Fotofalle

Der Fund einer neuen Säugetierart kommt selten vor. Entsprechend groß war die Begeisterung in Fachkreisen, als 2017 auf der Salomon-Insel Vangunu im Westpazifik zum ersten Mal seit 80 Jahren eine neue Spezies aus der Gattung der Mosaikschwanz-Riesenratten entdeckt wurde: Uromys vika, wie die Art benannt wurde, ist fast einen halben Meter lang und bringt etwa ein Kilogramm auf die Waage.

Mithilfe von Sesamöl ließ sich die Vangunu-Riesenratte erstmals in die Falle locken und konnte so abgelichtet werden. Die baumlebende Spezies ernährt sich rein pflanzlich und ist stark gefährdet. courtesy of Tyrone Lavery

Trotz dieser beachtlichen Größe hatte sich der Nager, der den Großteil seiner Zeit in Bäumen verbringt und mit seinen starken Zähnen sogar Kokosnüsse knacken kann, lange einer wissenschaftlichen Analyse entzogen. 2017 konnte dann eine DNA-Analyse bestätigen, dass auf Vangunu zweifellos eine bis dahin unbekannte Riesenrattenart lebt. Eine Fotoaufnahme des scheuen Nagers konnten die Forschenden damals jedoch nicht machen.

Schwindender Lebensraum

Das ist nun einem Team von Forschenden der University of Melbourne, der Solomon Islands National University und Bewohnern von Vangunu gelungen. Sie stellten Fotofallen in einem dichtbewachsenen Gebiet des Tieflandregenwaldes der Insel auf – und hatten Glück. Insgesamt vier Individuen der nachtaktiven Spezies, die sich von Früchten, Blüten und Nüssen ernährt, konnten abgelichtet werden. Zum Erfolg führte ein besonderer Leckerbissen: Sesamöl. Der erste Versuch mit Erdnussbutter lockte zwar ebenfalls Besucher an, allerdings nicht die erhofften.

"Die erstmalige Aufnahme der Vangunu-Riesenratte ist eine sehr positive Nachricht für diese kaum bekannte Art", freute sich Tyrone Lavery von der University of Melbourne, der mit seinem Team im Fachblatt "Ecology and Evolution" über die Sichtung berichtet. Denn die Tiere sind akut vom Aussterben bedroht: Auf gerade einmal hundert Exemplare schätzen die Forschenden den Bestand – und für die Tiere wird es immer enger. "Wir hoffen, dass diese Bilder die Bemühungen unterstützen werden, das Aussterben der Art zu verhindern und ihren Schutzstatus zu verbessern."

Gattung in Bedrängnis

Durch die Abholzung des Regenwaldes sind schon große Teile des Habitats dieser und vieler anderer Arten auf Vangunu verschwunden, im Vorjahr stellte die salomonische Regierung weitere Genehmigungen zur Abholzung aus. "Die Aufnahmen zeigen, dass diese Wälder den letzten verbleibenden Lebensraum für die Vangunu-Riesenratte darstellen. Wenn die Abholzung weitergeht, wird das zweifellos zum Aussterben der Art führen", sagte Lavery.

Stark gefährdet sind auch fast alle nahen Verwandten von Uromys vika. Insgesamt elf Arten von Mosaikschwanz-Riesenratten sind nachgewiesen, sie sind auf Neuguinea, im australischen Bundesstaat Queensland oder auf den beiden Salomon-Inseln Vangunu und Guadalcanal heimisch. Drei Arten sind aber möglicherweise schon ausgestorben, fünf weitere werden als gefährdet eingestuft. (dare, 27.11.2023)