Wenn man Stefan Zwickl auf einer seiner Duftsafaris im eigenen Reich kennenlernt, glaubt man auf die Schnelle gar nicht, dass der Spaßvogel auch ganz ernst und einfühlsam sein kann. Er hat vor Jahren auf gut Glück den ersten Acker am burgenländischen Bauernhof seiner Eltern zum Nährboden für seine Welt voller Düfte gemacht. Statt Gemüse und Getreide baut er Pflanzen an, aus denen er ätherische Öle destilliert. Besucht man ihn auf seinem Hof in Frauenkirchen im Seewinkel, ist das eine kurzweilige Angelegenheit: Der Schmäh ist Stefan Zwickls permanenter Begleiter, sodass man ihm auch eine Karriere als Kabarettist zutrauen würde. Und jetzt nimmt er sich der Palliativpatienten des Hilfswerks an.

Stefan Zwickl kreiert Naturdüfte – nun auch für raue Lebensphasen. Stefan Knittel

"Im anspruchsvollen Alltag der Pflege werden Naturdüfte immer bedeutender", sagt er. "Naturreine, ätherische Öle können nachweislich das limbische System im Gehirn beeinflussen – das ist das Areal, in dem die Gefühle lokalisiert sind." Um die Psyche und die Stimmungslage ihrer Patienten ab sofort unterstützen und erhellen zu können, wendet das mobile Palliativteam des Wiener Hilfswerks künftig eine Duftkomposition von Stefan Zwickl an: den Seelentröster.

"Für diesen Duft habe ich stimmungserhellende, nervenstärkende und tröstende Inhaltsstoffe von entspannendem Weißem Lavendel mit angstlösendem Zimtbasilikum kombiniert, während ich als Herznote die harmonisierende, stimmungsaufhellende Rosengeranie verwende", erklärt Zwickl seine Überlegungen zur Kombination.

Die Veranstaltung "Duft und Glühwein" findet am 2., 9. und 10. Dezember statt und unterstützt das Wiener Hilfswerk. Mit dabei sein wird auch Kräuterexpertin Uschi Zezelitsch Ines Weisz

Der Seelentröster ist als Raum- und Kissenspray anwendbar. "Die Duft-Cuvée bringt gleichzeitig Stärkung und Geborgenheit für herausfordernde Tage" – nicht nur für Palliativpatienten: Sie ist auch in Zwickls Duftshop in Frauenkirchen erhältlich. Mit dem Kauf eines Flakons unterstützt man zudem das Wiener Hilfswerk. Am 2., 9. und 10. Dezember kann man mit Zwickl auf seinem Hof bei "Duft und Glühwein" aber sicher auch lachen, während man Gutes tut – sich, dem Hilfswerk und den Patienten. (Guido Gluschitsch, 27.11.2023)