Ein "sehr schwerer Schlag", so nannte es Generaldirektor Rafael Grossi, für die Arbeit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) im Iran – und kein Rezept dagegen in Sicht: Während des Gouverneursrats der IAEA in Wien vergangene Woche wurde gestöhnt und geschimpft, aber angesichts des aktuellen Gazakriegs besteht derzeit wenig internationales Interesse, das Mullah-Regime in Teheran durch harte Maßnahmen an der Atomfront zu einer Eskalation anzustacheln.

Zur Sorge um den Nahen Osten kommt jene, dass der Iran neben Drohnen Russland demnächst auch Raketen für den Krieg gegen die Ukraine liefern könnte. IAEA-Chef Grossi wollte es einmal mehr mit seiner Überredungskunst versuchen. Aus der besseren Zusammenarbeit, die ihm der Iran zuletzt im vergangenen Frühjahr zugesagt hatte, ist jedoch nichts geworden.

Der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) in Wien, Rafael Grossi, beim Gouverneursrat vergangene Woche: Das Thema iranisches Atomprogramm macht nicht nur ihm Kopfzerbrechen. AFP/JOE KLAMAR

Aus dem jüngsten IAEA-Bericht zum iranischen Atomprogramm ist herauszulesen, dass der Iran die Anreicherung von Uran weiter vorantreibt, auch jene auf 60 Prozent, für die es keinen zivilen Zweck gibt. Der Iran hat zwar das Tempo dieser hohen Anreicherung etwas zurückgefahren, die Bestände steigen dennoch langsam, aber stetig weiter: um 6,7 Kilogramm, seit dem letzten Report im September, auf 128,3 Kilogramm laut aktuellem Bericht. Das sind, stellen die E3 (Großbritannien, Frankreich und Deutschland) in einer kritischen Erklärung an den Gouverneursrat fest, drei "IAEA Significant Quantities". Eine "Signifikante Quantität" ist jene Menge von Uran, die nach IAEA-Berechnungen für eine Atomwaffe reicht. Also drei Atombomben.

Das 60-Prozent-Uran, das der Iran hat, müsste dazu allerdings noch weiter angereichert werden – aber das ist kein großer technischer Schritt. Experten schätzen, dass es ungefähr 14 Tage dauern würde. Und dazu hat der Iran ja noch eine halbe Tonne Uran in anderen unterschiedlichen Anreicherungsstufen. Allerdings braucht es zum Atomwaffenbau auch noch eine Reihe anderer Technologien, die der Iran noch nicht beherrscht oder parat hat. Die politische Entscheidung des Regimes, sich Nuklearsprengköpfe zuzulegen, würde den Iran deshalb erst einmal unsicherer machen als sicherer. Israel und die USA würden es nicht zulassen, dass sich der Iran Atomwaffen anschafft.

Inspektoren ohne Visum

Zur überbordenden Urananreicherung, die laut 2015 in Wien abgeschlossenen Atomabkommen auf 3,67 beschränkt sein sollte, kommt noch eine Liste anderer Probleme der IAEA mit dem Iran: Der "sehr schwere Schlag" bezieht sich auf Irans Entscheidung, einen Teil der auf Anreicherung spezialisierten IAEA-Inspektoren ins Land zu lassen, laut einem Bericht der AP etwa ein Drittel der "Kerntruppe". So etwas habe es noch nie gegeben, beklagte Grossi. Es gibt auch keinen Fortschritt dabei, die vom Iran entfernten Kameras und andere Ausrüstung, die im Atomdeal (JCPOA: Joint Comprehensive Plan of Action) vereinbart wurde, wieder in Betrieb zu nehmen. Und dann gibt es noch die ungelösten Fragen zu Irans früheren nuklearen Aktivitäten, bei denen man seit Jahren nicht weiterkommt.

Dem "Wall Street Journal" wurde gesagt, dass Teheran immerhin auch seit dem 7. Oktober, dem Überfall der vom Iran hochgerüsteten Hamas auf Israel, keine Anzeichen zeigt, seine nuklearen Aktivitäten zu beschleunigen. Noch immer gehen geheimdienstliche und politische Beobachter eher davon aus, dass der Iran bei all der rhetorischen Ermutigung für die Hamas und für seine Stellvertretergruppen in der Region nicht an einer Erweiterung des Konflikts interessiert sei.

Brief an den Sicherheitsrat

Dass Teheran den Aufforderungen der E3 nachkommt, die mit dem Iran praktisch seit Ausbrechen des Konflikts um dessen Atomprogramm 2003 verhandeln (damals war Großbritannien noch in der EU), ist nicht zu erwarten. Sie hatten bereits Mitte November einen offiziellen Brief an den Uno-Generalsekretär und an den Präsidenten des Uno-Sicherheitsrats – derzeit besetzt China das Amt – in New York geschrieben. Thema: "iranische Verletzungen" des JCPOA seit 2019. Teheran reagierte empört.

In seinem Antwortschreiben pocht der Iran darauf, dass er gemäß seinen im JCPOA selbst verankerten Rechten agiere: Denn gebrochen wurde der Deal von den USA, die sich unter Präsident Donald Trump 2018 aus dem Abkommen zurückgezogen und es damit zerstört hatten. Das ist richtig. Eine Wiederbelebung des Deals bei langen Verhandlungen in Wien seit dem Amtsantritt Joe Bidens ist allerdings vor allem am iranischen Willen gescheitert. Nach der Brutalität des Regimes bei den feministischen Protesten ab September 2022 sind solche Verhandlungen politisch mittlerweile fast unmöglich geworden. (Gudrun Harrer, 28.11.2023)