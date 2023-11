Tiefsee-Anglerfische gehören zu den bizarrsten Kreaturen unseres Planeten. Diese Zuschreibung verdanken sie nicht nur ihrem angsteinflößenden und extrem hässlichen Äußeren. Tiefsee-Anglerfische weisen auch noch einige weitere Merkmale auf, die seltsam sind, um es harmlos zu formulieren. So ist bei ihnen der Unterschied zwischen den Geschlechtern extrem ausgeprägt: Die sehr viel kleineren Männchen leben gleichsam als eine Art externer Wurmfortsatz an den Körpern der Weibchen. An die Weibchen angedockt, verlieren sie im Laufe der Zeit ihr Gesicht und ihre Organe ("sexueller Parasitismus").

Immerhin: Die österreichische Münze scheint für diese eigenwilligen Hervorbringungen der Evolution ein gewisses Faible zu haben: Vor wenigen Wochen wurde eine Drei-Euro-Münze mit dem Bild eines Teufels-Anglers ausgegeben, der originellerweise erst unter UV-Beleuchtung fluoreszierend vor schwarzem Hintergrund sichtbar wird. Das spielt darauf an, dass am Ende der namensgebenden Angel der Tiefsee-Anglerfische lumineszierende Bakterien sitzen, die mit ihrem Licht potenzielle Opfer anlocken.

Teufels-Anglerfisch

Der Teufels-Angler hat es kürzlich auch auf eine österreichische Drei-Euro-Münze geschafft. Österreichische Münze

Da bisher nur wenige Aufnahmen von lebenden Artvertreterinnen gibt, die in Tiefen von unter 300 Metern leben, liegt vieles über die Fische weiterhin im Dunkeln. Die wenigen Aufnahmen der lebenden Tiere sind so verwunderlich, dass es dauerte, ehe sie anerkannt wurden, wie sich am Beispiel der Peitschennasen-Angler zeigen lässt. Diese Art, die etwa 30 Zentimeter groß ist, heißt deshalb so, weil ihr ein langer, peitschenartiger Köder aus der Schnauze wächst. Fast ein Jahrhundert lang nahmen Zoologen an, dass sie ihre Köder vor dem Gesicht baumeln lassen, wie es viele Seeteufel mit kürzeren Ködern tun.

Ein erstes Video dieser Art wurde bereits im Jahr 1999 aufgenommen, als ein ferngesteuertes Fahrzeug einen Peitschennasen-Angler auf halber Strecke zwischen Hawaii und Kalifornien sichtete, der bewegungslos und vor allem kopfüber in den Tiefen des Meeres verharrte – wie das im Normalfall nur tote Fische an der Meeresoberfläche tun. Die Forscher vermuteten damals, dass der Fisch auf dem Meeresboden nach Beute suchte, aber sie konnten nicht ausschließen, dass es sich nur um einen abnormalen Fisch handelte.

Peitschennasen-Angler

Ein 2011 aufgenommener Peitschennasen-Angler bei seiner Alltagstätigkeit: kopfüber knapp über den Meeresboden zu gleiten und nach Beute zu angeln. Japan Agency for Marine Earth Science and Technology (Jamstec)

In der Zwischenzeit sind allerdings weitere sieben Aufnahmen entstanden, die bestätigten, dass es sich nicht um einen abnormalen Fisch, sondern dass um das ganz normale bizarre Verhalten einer ganzen Fischfamilie handelt: Die Videos, die im Atlantik, im Pazifik und im Indischen Ozean gemacht wurden, bestätigen eindeutig, dass zumindest vier Peitschennasen-Angler-Arten ihre lichtlosen Tage rückenschwimmend beziehungsweise auf dem Kopf stehend verbringen, wobei ihre langen Köder bis zum Meeresboden hängen, wie Forscher um Andrew Stewart (Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa) im "Journal of Fish Biology" schreiben.

Ein Peitschennasen-Angler in 1300 m Tiefe.

Millionen von Jahren sind die Peitschennasen-Angler mit ihrem außergewöhnlichen Schwimmverhalten nicht weiter aufgefallen. Doch Tauchroboter bringen nun Licht ins Dunkel. Edward Beattie

Die Forscher warten auch mit möglichen Erklärungen für das einzigartige Verhalten auf: Sie glauben, dass es den Fischen helfen könnte, größere und schnellere Beutetiere zu erlegen, ohne sich selbst zu beißen. Immerhin scheint es den Fischen zu gelingen, kleine Tiefseekalmare (Gonatidae) zu erbeuten. Solche Tintenfische sind für Erstautor Stewart "die Ferraris der Tiefsee". Dementsprechend müssen Peitschennasen-Angler extrem schnell und effizient sein, um einen Gonatid erbeuten zu können.

Schließlich vermelden die Biologen auch noch einen Rekord der einzigartigen Rückenschwimmer: Ein Exemplar wurde in einer Tiefe von 5866 m gesichtet. (Klaus Taschwer, 28.11.2023)