Die türkis-grüne Bundesregierung hat sich auf die Bestellung der Mitglieder des neuen Rats für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FWIT) geeinigt. Das gaben die beteiligten Ministerien am Montag bekannt. Der Rat ersetzt sowohl den Wissenschaftsrat als auch den Rat für Forschung- und Technologieentwicklung (RFTE), die beide bereits im Sommer aufgelöst wurden.

Laut Gesetz hätte der neue FWIT-Rat schon seit damals arbeiten sollen, allerdings hat die Regierung über viele Monate die Bestellung des wichtigsten Gremiums – der Ratsversammlung – verschleppt. Wie DER STANDARD in den vergangenen Wochen mehrmals schrieb – siehe hier und hier –, spießte es sich vor allem an der Person des Vorsitzenden, auf den sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nicht verständigen konnten. Auch die Opposition hat zuletzt heftige Kritik an der Verzögerung geübt.

Nun aber ist der Regierung die Besetzung der Posten endlich gelungen: Der Informatiker Thomas Henzinger soll die zwölfköpfigen Ratsversammlung leiten. Henzinger war bis Anfang 2023 mehr als ein Jahrzehnt lang Präsident des Institute of Science and Technology in Klosterneuburg, dem er zu einem hervorragenden Ruf verhalf.

Henzinger sitzt außerdem seit einem Jahr im Europäischen Forschungsrat. In seiner neuen Aufgabe beim heimischen FWIT-Rat soll er die Regierung zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes und zur Wettbewerbsfähigkeit in innovativen Sektoren – etwa im Bereich künstliche Intelligenz – beraten.

Geld hängt am Rat

Eine finanziell weitereichende Aufgabe hat die FWIT-Ratsversammlung auch: Sie muss Empfehlungen an die Nationalstiftung abgegeben, die jährlich 140 Millionen an Forschungsförderung zu verteilen hat. Dieses Geld hätte ohne Bestellung des FWIT-Rates wohl nicht fließen können, und davon wären zahlreiche wissenschaftliche Projekte bei Institutionen wie dem Wissenschaftsfonds (FWF) und der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) betroffen gewesen. Der FWF warnte zuletzt via STANDARD vor mittelfristigen Problemen in der Finanzierung wichtiger Forschungsvorhaben. Dieses Szenario konnte durch die Einigung der Regierung jetzt abgewendet werden.

Für die Nominierung der neben Henzinger zusätzlichen elf Fachleute des Forschungsrats sind das Bildungsministerium (für 6 Personen), das Klimaministerium (4) und das Wirtschaftsministerium (1) zuständig. Auch sie haben am Montag die Namen ihrer Ratsmitglieder bekanntgegeben.

Konkret handelt es sich um die Informatikerin Johanna Pirker, die Historikerin Barbara Stelzl-Marx, die Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny, den Neurologen Dietrich Haubenberger, den CEO der Pharmafirma Evotec Werner Lanthaler, die Physikerin Monika Ritsch-Marte, die Expertin für Forschungsevaluierung Sonja Sheikh, die Innovationsexpertin Sylvia Schwaag-Serger, den IT-Unternehmer Georg Kopetz, die Energieexpertin Theresia Vogel und den Soziologen Jörg Flecker. Die Tätigkeit der Ratsmitglieder ist laut Gesetz ehrenamtlich, wobei der Aufsichtrat eine "angemessene Aufwandsentschädigung" festlegen kann. (Theo Anders, 27.11.2023)