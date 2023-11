Der junge Jihadist Ben M. muss sich heuer schon zum zweiten Mal wegen Terrordelikten vor Gericht verantworten. APA/GEORG HOCHMUTH

Auf der Gefährderliste sind Erol M. (18) und Ben M. (17) seit Monaten ganz dick rot markiert. Die beiden Sympathisanten der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) stellen aus Sicht der Staatsschützer ein hohes Risiko für die öffentliche Sicherheit Österreichs dar. Den Gerichtssaal im Wiener Landesgericht betraten dann wie so oft zwei recht unscheinbar wirkende Jugendliche, die allerdings eine einschlägige Vorgeschichte aufweisen. Das freundschaftliche Duo wurde heuer bereits rechtskräftig wegen Terrordelikten verurteilt.

Ben M. etwa teilte Terrorpropaganda, ritzte das IS-Symbol in sein Schulbuch, ging mit einer Machete in Wien spazieren oder packte in seiner ehemaligen Schulklasse schon einmal ein 24 Zentimeter langes Butterfly-Messer aus. Der Wiener war selbst manch anderen IS-Sympathisanten zu radikal. Unter Anrechnung der Untersuchungshaft kam der Bursche aber am 3. März schon wieder frei. Und machte – wie auch Erol M. – trotz Verurteilung und Teilnahme an einem Deradikalisierungsprogramm dort weiter, wo er aufgehört hatte.

"Ich wusste, dass die Polizei kommt"

Aber nicht nur deshalb saßen die beiden am Montagvormittag wieder vor Gericht. Die zwei hatten sich in der Zwischenzeit trotz aufrechtem Waffenverbots Luftdruckgewehre "zum Spielen" in Tschechien besorgt. Am 19. Mai suchten die Jugendlichen dann die Wohnung der Freundin des 17-Jährigen auf, mit der er nach islamischem Recht verheiratet ist. Dort schoss zumindest einer der beiden Burschen mit der Waffe aus dem Küchenfenster – und nahm dabei mutmaßlich einen Mitarbeiter der MA 48 ins Visier – der gerade auf Frühstückspause war. Ein Projektil traf ihn am Oberschenkel. In dem zweitägigen Gerichtsprozess geht es also nicht nur um den Vorwurf der terroristischen Vereinigung, sondern auch der versuchten schweren Körperverletzung.

Ben M. bekannte sich schuldig, dass er geschossen habe. Mehr wollte er dazu aber nicht mehr sagen. Sein Freund hingegen gab den Unwissenden, obwohl er seine Lebensgefährtin nach islamischem Recht damals via Snapchat sogar alarmiert hatte: "Wir haben auf Menschen geschossen." Wer mit "Wir" gemeint sei, wollte der Richter wissen. Das sei eine "Kurzschlussreaktion" gewesen, entgegnete der Bosnier. "Ich wusste, dass die Polizei kommt." Seinem Freund attestierte er, vor der Schießerei Tabletten genommen zu haben. Ben M. leidet laut Gutachten an einer "kombinierten Persönlichkeitsstörung", die in Kombination mit einer fortschreitenden Radikalisierung eine große Gefahr berge.

Die Wohnungsbesitzerin erschien verschleiert mit Palästinenserschal und dazu passendem Pullover im Gerichtssaal. Die junge Frau war zudem auf den sogenannten Pro-Palästina-Demos hierzulande als Aktivistin zu sehen. Sie will von den Schüssen aus ihrem Küchenfenster nichts mitbekommen haben: "Ich war im Krankenhaus." Wann die Jugendliche wieder aus der Klinik zurückgekommen sei, wisse sie nicht mehr. Sie habe nur noch vor Augen, dass die Türe zu ihrer Wohnung aufgebrochen und niemand da gewesen sei – selbst ihre Katzen waren verschwunden.

Über Details zur Tat will die Frau mit Ben M. nie gesprochen haben. Selbst als dieser nach zwei Tagen Haft zwischendurch wieder zu ihr in die Wohnung kam: "Ich habe eigene Probleme." Ihr Ehemann nach islamischem Recht habe damals allerdings noch behauptet, dass sein Freund geschossen habe. Dazu schwieg er nun.

Beide gaben sich vor Gericht reuig, der IS-Ideologie abgeschworen zu haben. Erol M., der sich in der Vergangenheit auch als "Sittenwächter" betätigt haben soll, unterlief dabei aber ein pikanter Fehler. Das Morden der Jihadisten habe er immer schlecht gefunden, sagte er. Der Takfir-Ansatz (andere Muslime für "ungläubig" zu erklären) hingegen habe ihm gefallen. Genau deshalb galten im IS-Kalifat allerdings viele Muslime als vogelfrei und konnten aus Sicht der Terroristen getötet werden. (Jan Michael Marchart, 27.11.2023)