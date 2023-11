Im Gazastreifen sind viele Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Auch im Flüchtlingslager Khan Junis in Südgaza gibt es viel Zerstörung. REUTERS/MOHAMMED SALEM

Am vierten Tag der Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamistischen Hamas warten Beobachter und Beobachterinnen gespannt, ob die Feuerpause verlängert wird – so wie es dem Abkommen gemäß möglich wäre. Laut palästinensischen Angaben arbeiten im Hintergrund Katar, Ägypten, die USA, die EU – und gesondert auch Spanien – mit, die Waffenruhe zu verlängern. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich dafür ausgesprochen. Am Montag stockten aber erneut die Verhandlungen zur vierten Runde des Austauschs von israelischen Geiseln und palästinensischen Häftlingen. Wie groß sind die Hoffnungen auf eine Verlängerung also wirklich? Der STANDARD beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Video: Feuerpause im Gazastreifen könnte verlängert werden AFP

Frage: Wird die Waffenruhe verlängert?

Antwort: Das ist noch nicht bekannt. Grundsätzlich wurde der Deal zwischen Israel und der Hamas ja für vier Tage beschlossen, mit der Möglichkeit einer Verlängerung von bis zu zehn Tagen. Am Freitag trat die Feuerpause in Kraft, ab da wurden täglich 13 israelische Geiseln im Gegenzug zu 39 palästinensischen Häftlingen freigelassen. Das Abkommen sieht vor, dass im Fall einer Verlängerung die Hamas täglich weitere zehn Geiseln freilassen würde, wie gehabt im Gegenzug zu jeweils drei Palästinensern.

Der militärisch unterlegenen Hamas kommt die Feuerpause dabei gelegen; die Terrororganisation hat bereits bekanntgegeben, dass Interesse an einer Verlängerung bestehe. In Israel sieht man das weitaus skeptischer. Am Sonntag hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu aber erstmals Bereitschaft zur Verlängerung signalisiert. US-Präsident Joe Biden sagte am Sonntag, dass die Waffenruhe so lange dauern müsse, bis alle Geiseln frei seien. Aktuell sollen sich noch bis zu 180 Geiseln in Gaza befinden. 58 Geiseln kamen bisher frei, im Gegenzug zu 177 Palästinensern.

Frage: Was passiert, wenn sie beendet wird?

Antwort: Wenn die Waffenruhe tatsächlich mit Ende des vierten Tages, also am Montag, zu Ende geht, dann ist davon auszugehen, dass die Kämpfe mit gleicher Intensität wie vor der Pause weitergehen. Vertreter des israelischen Militärs (Israel Defense Forces, IDF) haben in den vergangenen Tagen immer wieder betont, dass die Armee den Kampf nach der Pause wieder "mit Entschlossenheit aufnehmen" würde. Es handle sich nur um eine Pause, nicht um ein Ende der Kämpfe.

Auch Premier Netanjahu betonte am Sonntagabend, dass Israel "mit voller Kraft" seine Ziele verfolgen werde: die Eliminierung der Hamas, die Sicherstellung, dass "der Gazastreifen nicht wieder zu dem wird, was er war", und die Freilassung aller Geiseln, zählte Netanjahu die Ziele auf.

Noch kurz vor Inkrafttreten des Deals haben die IDF ihre Angriffe sogar intensiviert. Die Soldaten und Soldatinnen haben sich auch nicht von ihren Stellungen zurückgezogen; vor allem im Norden des Gazastreifens sind tausende Truppen stationiert.

Frage: Inwiefern nutzt die Feuerpause der Hamas?

Antwort: Beim israelischen Militär befürchtet man, dass die Hamas die Pause nützt, um sich neu aufzustellen, Nachschub an illegalen Waffen und Hilfsgütern besorgt und insgesamt gestärkt aus der Pause herausgehen könnte. Eben weil die Hamas von einer längeren Feuerpause tendenziell profitiert, kommt es der Terrororganisation gelegen, die Freilassungen hinauszuzögern und die Pause zu verlängern.

Frage: Wie sicher ist es, dass die Freilassungen wirklich weitergehen?

Antwort: Mit Sicherheit kann man darüber im Vorfeld keine Aussagen treffen. Vertreter der an dem Deal involvierten Staaten haben in den vergangenen Tagen immer wieder betont, dass eine gewisse Unsicherheit immer mitschwingt. Ganz sicher könne man sich erst sein, wenn die Betroffenen in Sicherheit in Ägypten beziehungsweise weiter in Israel sind, wie es etwa ein Vertreter des Roten Kreuzes am Sonntag formulierte. So kam es ab Samstag immer wieder zu Verzögerungen bei der Überstellung. Auch am Montag äußerten sowohl Israel als auch die Hamas bereits Bedenken wegen der jeweiligen Listen an Verschleppten auf der einen Seite und an Häftlingen auf der anderen. Vertreter Katars, das ja wie Ägypten als Vermittler bei dem Abkommen dient, arbeiten auf Hochtouren an Lösungen.

Der am Montag erfolgte Austausch wäre jedenfalls der vierte seit Beginn der Pause. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sich um elf Menschen handeln.

Frage: Werden jetzt Kinder tatsächlich nicht mehr von den Müttern getrennt?

Antwort: Für die betroffenen Personen, die in Gefangenschaft der Hamas geraten waren, ist die Situation natürlich höchst traumatisch. Alle Stellen sind bemüht, die Menschen bei ihrer Rückkunft so gut und sensibel wie möglich zu betreuen. Es sind vor allem auch viele Kinder und Teenager betroffen. Wie sich spätestens am Sonntag herausstellte, hat die Hamas ihr Versprechen, Kinder nicht von ihren Müttern zu trennen, nicht wahrgemacht: Ein 13-jähriges Mädchen erklärte nach ihrer Freilassung in einer Stellungnahme, dass sie zwei Tage zuvor von ihrer Mutter getrennt worden sei und sich diese weiterhin in Haft befinde.

Frage: Was bedeutet die Pause für die Bevölkerung in Gaza?

Antwort: Für Zivilisten und Zivilistinnen in Gaza ist die Pause das erste Aufatmen seit mehreren Wochen. Seit vier Tagen kommen so viele lebenswichtige Hilfslieferungen wie seit Ausbruch des Kriegs noch nicht in den abgeriegelten Küstenstreifen. Mehrere Hunderte Lastwagen kamen mit Versorgungsgütern für die Bevölkerung durch, auch in den umkämpften Norden gelangten am Sonntag etwa 61 Lkws. (Frage & Antwort: Anna Sawerthal, 27.1.2023)