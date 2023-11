Niedrigere Tempolimits vor allem auf Freilandstraßen und im Ortsgebiet sollen nach Vorschlag des VCÖ und des KfV die Unfallzahlen senken. IMAGO/LausitzNews.de/Philipp Gro

Heuer kamen bereits 371 Menschen bei Verkehrsunfällen auf Österreichs Straßen ums Leben. Damit musste schon jetzt eine Person mehr sterben als im ganzen Jahr 2022. Nach der Pandemie steigen die Zahlen der Verkehrstoten wieder. 2020 gab es einen starken Verkehrsrückgang – 340 Menschen starben im Straßenverkehr. Das war die geringste Anzahl seit Beginn der Aufzeichnungen. 2021 starben 361 Menschen auf Österreichs Straßen. Allerdings – vor der Pandemie waren die Opferzahlen noch höher. 2018 kosteten Verkehrsunfälle 409 Menschen das Leben, 2019 sogar 416 Menschen.

Der VCÖ fordert schon wieder

Solche Anlässe lässt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) nicht unkommentiert. Er verweist auf die viel geringeren Opferzahlen in der Schweiz, wo im vergangenen Jahr 241 Personen im Straßenverkehr sterben mussten. Und nicht zuletzt weil dort strengere Tempolimits gelten, die auch rigoros kontrolliert werden, fordert der VCÖ Ähnliches auch hierzulande. "Der Blutzoll auf Österreichs Straßen ist nach wie vor viel zu hoch. Die hohe Anzahl an tödlichen Verkehrsunfällen ist Mahnung an die Politik, verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen umzusetzen", sagt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Rasch wirksam seien eben niedrigere Tempolimits. Insbesondere auf Freilandstraßen könne mit Tempo 80 statt 100 viel menschliches Leid verhindert werden sowie im Ortsgebiet mit Tempo 30 statt 50 die Zahl schwerer Verkehrsunfälle reduziert werden.

Bekannte Forderungen sind auch die Reform der Straßenverkehrsordnung, damit Gemeinden selbstständig leichter flächendeckend niedrigere Tempolimits durchsetzen können, das Handy am Steuer zum Vormerk-Delikt zu machen und das Angebot an Öffis insbesondere an Wochenenden mit Anrufsammeltaxis und Discobussen auszubauen.

Paris macht demnächst einen großen Schritt bei der Reduktion der Tempolimits und senkt die Höchstgeschwindigkeit auf der Stadtautobahn auf 50 km/h. Grund dafür sind aber nicht die hohen Opferzahlen, sondern der Umweltschutz. Die Maßnahme ist eine von vielen aus dem erst kürzlich vorgestellten Klimaschutzplan. Demnach plant Paris außerdem 60.000 Parkplätze abzuschaffen und in Grünflächen zu verwandeln. 180 Kilometer zusätzlicher Radwege und 130.000 Fahrradstellplätze sollen bis 2026 geschaffen werden. Ab 2024 sollen außerdem Reisebusse mit Touristen aus dem Stadtzentrum verbannt werden. Bustouristen müssen dann am Stadtrand in öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Unterdessen in Österreich

Etwa zur gleichen Zeit kam bei uns auf der Tauernautobahn in Salzburg und der Inntalautobahn in Tirol das Ende des Luft-Hunderters und aus der FPÖ in Niederösterreich die Forderung, die Tempolimits auf der Autobahn zu erhöhen. Wie gut die Höchstgeschwindigkeiten in Österreich überhaupt eingehalten werden, prüft neben der Exekutive auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). An 230 Messstellen – vorwiegend im Ortsgebiet und auf Freilandstraßen, weil dort die allermeisten Unfälle passieren – wurden im vergangenen Jahr 23 Millionen Messungen durchgeführt. "Seit Beginn unserer Erhebungen im Jahr 1984 ist die Anzahl der freifahrenden Pkws, die die jeweiligen Tempolimits von 30 km/h, 50 km/h und 70 km/h überschreiten, zwar langsam, aber stetig gesunken", sagt Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KfV. Dennoch bleibt unterm Strich, dass 72 Prozent aller Pkws in einer Tempo-30-Zone zu schnell fahren.

Eine sehr effektive Maßnahme zur Reduktion der Unfallrisiken wäre aus Sicht des KfV eine Regelumkehr im Ortsgebiet. "Das bedeutet: 30 km/h als generelles Tempolimit im Ortsgebiet, und nur wenn es die Verkehrssicherheit zulässt, kann die zulässige Höchstgeschwindigkeit von den zuständigen Behörden auf 50 km/h erhöht werden", schlägt Robatsch vor. Geschwindigkeitsüberschreitungen sollten nach Vorstellung des KfV in das Vormerksystem aufgenommen und der Führerschein bereits bei geringeren Überschreitungen als bisher entzogen werden. (glu, 27.11.2023)