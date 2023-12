"Blood Coast", "Smothered", "Percy Jackson & the Olympians", "Absturz!", "Davis 1917" und Stefanie Reinsperger in "Haus aus Glas"

Dass HBO die Serie Succession nach der vierten Staffel beendet hat, wird vermutlich in den Seriengeschichtsbüchern unter dem Punkt krasseste Fehlentscheidungen zu finden sein. Da gäbe es noch so viel zu erzählen! Schauen wir nur zum realen Pendant, dem Murdoch-Clan. Dort wären gerade mögliche weitere weiterführende Leinen abzuschauen.

Bei Murdochs sichert der alte Patriarch die Weiterführung der Geschäfte in seinem Sinne ab und schert sich wenig um bisherige Abmachungen. Eben noch erklärte der älteste und Kronprinz Lachlan den Anlegern, dass es bei Fox News "keine Änderungen" geben werde. Bei einem Abendessen in Australien sprach derselbe dann von einer Ära der "Neuausrichtung der Generationen", die "eine klare Vision, großen Mut und politischen Willen" erfordere, um sie zu bewältigen. Die Antwort von Old Rupert ließ nicht lange auf sich warten. Er hoffe, dass er "weiterhin eine aktive Rolle im Unternehmen spielen kann", sagte der 92-jährige Murdoch bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens. Für die Familie Roy ergäben sich daraus ungeahnte Möglichkeiten des Lügens und Betrügens. Sie fehlt.

Ein Ende nimmt hingegen The Crown im Dezember, und es ist leider ein unrühmliches. Die ersten vier bereits abrufbaren Folgen sind inklusive Diana-Tod überladenes Reenactment. Über Diana, die als Geist Charles und der Queen erscheint und ihnen die Leviten liest, kann man bestenfalls lachen. Ab 14. Dezember sind die wirklich allerletzten Folgen zu sehen. Diesen Royals muss man keine Träne nachweinen.

Hier die Serien-Highlights im Dezember:

Blood Coast

Wie bei Filmen und Serien nichtdeutscher Herkunft Titelagen zustande kommen, ist eines der ungelösten Rätsel. Das französische Pax Massilia wurde zu Blood Coast, also Blutküste, umformuliert. Der Hinweis auf den Ort des Geschehens fehlt, dabei ist genau das so wichtig: Pax Massilia spielt in der Unterwelt von Marseille. Es geht um einen brutalen Drogendealer, der die Stadt kontrolliert. Ein Team von Polizisten, angeführt von dem skrupellosen Kommissar Lyès Benamar, wird damit beauftragt, den Dealer zu fassen und einen Bandenkrieg zu verhindern. Die Serie wurde von Olivier Marchal, einem ehemaligen Polizisten, kreiert. Marchal hat bereits mehrere erfolgreiche Krimiserien gedreht, darunter Braquo und Section Zéro. 6.12., Netflix

Pax Massilia, la nouvelle série d'Olivier Marchal, seulement sur Netflix le 6 décembre. Un groupe de policiers aux méthodes particulières traque un dangereux criminel afin d'éviter que Marseille ne plonge dans un bain de sang. Abonnez-vous à la chaîne YouTub Netflix France

Smothered

Sammy und Tom lernen einander in einer Karaoke-Bar kennen und verbringen eine Nacht miteinander. Mehr ist vorerst nicht vorgesehen, die beiden sind einfach zu verschieden. Sammy ist unternehmungslustig und unabhängig, Tom ist grundsympathisch, aber eben auch ein wenig langweilig. Und dann gibt es da noch einen Überraschungsgast. Danielle Vitalis und Jon Pointing geben ein reizendes Paar. 7.12., Sky

"Smothered" mit Danielle Vitalis und Jon Pointing. Sky TV

Absturz!

"Absturz!" heißt im belgischen Original "2DEZIT". Lotte ist eine ehrgeizige Studentin, die Medizin studieren möchte. Lucas ist ein talentierter Musiker, der seine Leidenschaft für die Musik zum Beruf machen möchte. Die beiden sind unzertrennlich und planen eine gemeinsame Zukunft. Doch als sie ins Studentenwohnheim ziehen, beginnt sich ihre Beziehung zu verändern. Party, Sex und Drogenexzesse passen so überhaupt nicht ins Bild der erträumten Zukunft in Zweisamkeit. Die unschuldige Jugend findet hier so jedenfalls nicht statt. 14.12., RTL+

L'Opéra

Zoé ist eine ehrgeizige Tänzerin, die alles dafür tut, ihren Platz an der Oper zu verteidigen. Adrien ist ein junger Dirigent, der sich in der Welt des Balletts zurechtfinden muss. Claire ist die Direktorin der Oper, die mit den Herausforderungen des modernen Balletts konfrontiert ist. Aus der Perspektive dieser drei Protagonistinnen blickt die französische Serie hinter den Vorhang der Hochkultur. Der französische Flair ist einzigartig und beglückt, ohne zu beschönigen. Acht Folgen wurden von Cécile Ducrocq und Benjamin Adam geschrieben und von Benjamin Adam inszeniert. 15.12., Canal+ und ZDF neo

Percy Jackson & the Olympians

Schauen Sie sich bitte den Trailer zu Percy Jackson & the Olympians genauer an. Fällt Ihnen auf, dass in fast jeder Einstellung mit dem süßen Percy irgendwo im Hintergrund eine Lichtquelle aufscheint – einmal Lichtstrahl durchs Dach, dann ein Scheinwerfer, Licht, das von außen hereinströmt, Dämmerlicht, Kerzenflackern, Blitz. Damit soll vermutlich Menschen mit ganz langer Leitung unterschwellig suggeriert werden, dass wir es bei Percy Jackson mit einer Lichtgestalt zu tun haben. Und das ist er ja auch. Percy Jackson and the Olympians basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Rick Riordan. Die Serie erzählt die Geschichte eines knuffigen Zwölfjährigen, der herausfindet, dass in ihm Götterblut fließt. Sein Vater ist kein Geringerer als Poseidon, der griechische Gott des Meeres.

In der griechischen Mythologie gibt es derer zwei: Neleus und Pelias, verkürzt gesagt, ist Neleus der bedeutendere der beiden, nämlich der spätere König von Messenien, aber egal. Percy aus der Serie muss sich mit seiner neuen Identität auseinandersetzen und gleich ein großes Abenteuer bestehen. Gemeinsam mit seinen Freunden Annabeth Chase, Tochter der Athene, und Grover Underwood, ein Satyr, müssen sie den ominösen Herrscherblitz zurückbringen. 20.12., Disney+

"Percy Jackson & The Olympians" startet auf Disney+. Disney Plus

Davos 1917

Der deutsche Filmemacher Christian Petzold sagte neulich in einer Ö1-Sendung, er hasse Retro. So weit bin ich nicht, wobei ich zugeben muss, dass die alljährlichen Weihnachtshistorienschinken als Nachweis öffentlich-rechtlicher Qualität mich näher zu Petzolds Meinung bringen. Auf eine Rezeptur, die kein Risiko eingeht, verlässt sich Davos 1917, Sisi, Oktoberfest 1900, Ku'damm und jetzt eben diese deutsch-schweizerische Miniserie mit Drama, Gefahr, Liebe, Herz, Emanzipation und einer möglichst niederschwelligen Geschichtsinterpretation.

Im Zentrum des Geschehens steht eine – no na – fesche, junge Frau, gespielt von Sisi Dominique Devenport. Johanna Gabathuler kehrt als Krankenschwester von der Front ins Schweizer Davos zurückkehrt, um ihrem Vater zu helfen. Davos ist zu dieser Zeit ein beliebter Kurort für wohlhabende Menschen aus der ganzen Welt. Doch hinter den Kulissen tobt ein unerbittlicher Agentenkrieg der Weltmächte. Johanna gerät zwischen die Fronten und muss sich entscheiden, ob sie sich auf die Seite des deutschen Geheimdienstes stellen soll. Sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Pflicht als Krankenschwester und dem Wunsch, ihre Tochter zu schützen. Ach herrje! 21.12., ARD

"Davos 1917", ab 21. Dezember in der ARD. SRF Unterhaltung

Lucky Hank

William Henry "Hank" Devereaux Jr. ist Vorsitzender der Englisch-Fakultät am Railton College, einer kleinen, unterfinanzierten Universität in Pennsylvania. Hank ist ein zynischer und sarkastischer alter weißer Mann, der mit einer Midlife-Crisis zu kämpfen hat. Er ist unzufrieden mit seinem Job, seiner Ehe und seinem Leben im Allgemeinen. Hinter Lucky Hank steht der Comedian Bob Odenkirk, wir kennen und verehren ihn seit Breaking Bad und Better Call Saul. Odenkirk, Ethan Cohen und Peter Farrelly haben die Serie geschrieben, Odenkirk hat selbst Regie geführt. Bessere Referenzen gibt es nicht. 22.12., Canal+

"Lucky Hank" mit Bob Odenkirk ab 22.12. auf Canal+ amc+

Sort of

Schlechter kann es eigentlich gar nicht laufen: Sabi Mehboob ist nichtbinär und stammt aus einer traditionellen indischen Familie. Eine klassische Loose-loose-Situation, aus der sich Sabi mit Witz und Liebenswürdigkeit immer wieder rettet. Schon die zweite Staffel. 22.12., Sky

Sabi geht ihren Weg in "Sort of", ab 22.12. auf Sky. Max

Die zweite Welle

Am 26. Dezember jährt sich die Tsunami-Katastrophe von 2004 zum 19. Mal. Die Serie Die zweite Welle handelt von einer Gruppe von Freunden, die sich 15 Jahre nach dem Tsunami in Thailand wiedersehen. Die Freunde waren damals im Urlaub in Khao Lak, als die Katastrophe passierte. Nur einer von ihnen, Harry Reuter, überlebte.

Als Alexandra Voss, die Schwester von Harrys verstorbener Frau, plötzlich vor Harrys Tür steht, ist dieser geschockt. Alexandra hat sich als tot ausgegeben und war in den letzten Jahren in einem thailändischen Gefängnis inhaftiert. Die Serie zeigt, wie ein traumatisches Ereignis das Leben von Menschen verändern kann. Sie erzählt auch von Freundschaft, Liebe und Vertrauen. Die Serie wurde von Arne Nolting und Jan Martin Scharf geschrieben und von Arne Nolting inszeniert. Sechs Folgen. 27.12., ZDF

Haus aus Glas

Emily (Sarah Mahita) und Chris (Aram Kian) heiraten in einem großen Glashaus, das von Emilys Eltern, dem Gießerei-Unternehmer Richard Schwarz (Götz Schubert) und seiner Frau Barbara (Juliane Köhler), erbaut wurde. Die Hochzeit ist ein großes Fest, an dem die ganze Familie, unter anderem die vier Geschwister, teilnimmt. Durch einen Alarm wird das Wohnzimmer zum Panic Room und Emily von ihrer Vergangenheit eingeholt: Als Kind war sie einmal drei Wochen in einer Kiste eingesperrt. Aber das ist nicht das Einzige, das die Feierlaune empfindlich stört. Sarah Mahita, Stefanie Reinsperger, Merlin Rose, Götz Schubert und Juliana Köhler bilden das Ensemble für die ereignisreiche Familiensaga mit allerlei Backgroundstorys. 28.12., Arte

Eva (Stefanie Reinsperger), Leo (Morgane Ferru) und Bahar (Lara Chedraoui) freuen sich in "Haus aus Glas" auf Emilys Hochzeit. WDR/Constantin Film/Michel Verto

Berlin

Das spanische Original La casa de papel produziert ein Spin-off nach dem anderen. Jetzt wird in der westdeutschen Hauptstadt ein großer Coup geplant und durchgezogen. Action, Witz und tollkühne Stunts machen die Heist-Filme besonders an faden Nach-Weihnachtstagen zu einer willkommenen, natürlich optisch in unverkennbarer Netflix-Mache geschliffenen Familienunterhaltung. 29.12., Netflix

Einige Diebstähle sind wie Liebesgeschichten: unwiderstehlich. „Berlin“ aus dem „Haus des Geldes“-Universum läuft am 29. Dezember auf Netflix an. #BerlinNetflix Abonniere den YouTube-Kanal von Netflix Deutschland, Österreich und der Schweiz: http://bit.ly/2QS Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Powerplay – Smart Girls Go for President

Und noch ein Stück öffentlich-rechtlicher Historienstoff, aus Gründen der Herkunft und Thematik vergleichsweise spannender als Davos 1917. Die deutsch-norwegische Serie Powerplay erzählt die Geschichte der Gro Harlem Brundtland (Kathrine Thorborg), die in den späten 1970er-Jahren als Ärztin für die selbstbestimmte Abtreibung kämpft und später Norwegens Ministerpräsidentin wurde. 29.12., ARD

