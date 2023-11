Hamas-Geiselnahme Vierjährige US-Geisel frei, aber verwaist

Unter den am Sonntag freigelassenen Geiseln aus dem Gazastreifen ist auch ein vierjähriges Mädchen, das neben der israelischen auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt. Abigail war am 7. Oktober zusammen mit etwa 240 weiteren Menschen von der radikalislamischen Hamas aus Israel als Geisel in den Gazastreifen verschleppt worden. Bei dem brutalen Überfall der Islamisten auf israelische Dörfer musste das Mädchen mitansehen, wie seine Eltern getötet wurden