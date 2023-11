Ali Issa Ahmad (li.) und Matthew Hedges (re.) mit Anwalt Rodney Dixon. APA/ROBERT JAEGER

Während ab Dienstag bei der viertägigen Interpol-Generalversammlung in Wien auch die Gründung der Internationalen Polizeibehörde vor 100 Jahren in der österreichischen Hauptstadt gefeiert wird, haben Matthew Hedges und Ali Issa Ahmad wenig Grund zum Feiern: Die beiden Briten, die derzeit ebenfalls in Wien weilen, kämpfen seit Jahren vergeblich für Gerechtigkeit, nachdem sie 2018 bzw. 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter fadenscheinigen Vorwänden festgenommen und gefoltert wurden. Zuständig für die emiratischen Sicherheitskräfte war damals ausgerechnet jener Mann, der Interpol heute leitet: Generalmajor Ahmed Naser Al-Raisi.

Er wurde vor zwei Jahren trotz der schwerwiegenden Vorwürfe an die Spitze der Polizeibehörde mit Sitz im französischen Lyon gewählt – zu diesem Zeitpunkt waren bereits in fünf Ländern Folterklagen gegen Al-Raisi anhängig. Als überraschend galt seine Wahl dennoch nicht – ihr waren laut Berichten großzügige Spenden der Golfmonarchie an Interpol vorausgegangen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben bisher alle Foltervorwürfe zurückgewiesen.

Universelle Zuständigkeit

Nun gibt es eine weitere Folterklage gegen Al-Raisi: Sie wurde von Hedges und Ahmad am Montag in Wien nach dem Grundsatz der universellen Zuständigkeit eingebracht, weil sich der Interpol-Chef anlässlich der Generalversammlung hier aufhält. "Wir wollen, dass Österreich umgehend Ermittlungen aufnimmt", so Anwalt Rodney Dixon. Denn bei Folter gebe es keine Immunität vor Strafverfolgung. Trotz aller Beweise und Mühen sei Al-Raisi bisher ohne Konsequenzen davongekommen und würde stattdessen auf der internationalen Bühne hofiert, klagt Dixon.

Für Hedges und Ahmad sitzt der Schock darüber weiterhin sichtlich tief. Im Gespräch mit dem STANDARD zückte Ahmad sein Handy und zeigte Fotos etlicher Stichwunden auf Arm und Oberkörper. Er hat die Selfies 2019 aufgenommen, wenige Tage nach dem Ende seiner willkürlichen Inhaftierungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die schreckliche 26 Tage dauerte.

Der damals 26-jährige Security-Angestellte aus Birmingham war kurz nach dem Besuch eines Fußballspiels des Asien Cup 2019 in Dubai verhaftet worden. Offenbar weil er die Flagge Katars, mit dem die Vereinigten Arabischen Emirate damals massiv verfeindet waren, auf seinem T-Shirt trug. Sicherheitsbeamte hätten ihn verprügelt und ihm dabei einen Zahn ausgeschlagen, schildert Ahmad. Dort, wo er die Flagge getragen hatte, schnitten sie ihm tief in die Brust. Er habe wie am Spieß geschrien, erinnert sich Ahmad.

Seelische Narben

Ahmad war tagelang in Einzelhaft, ohne Kontakt nach draußen. "Sie gaben mir drei Tage lang nichts zu essen und zu trinken, bis ich zusammenbrach. Dann kamen die Elektroschocks." Nach tagelangen Verhören sollte er unterschreiben, dass er sich die Verletzungen bei einer Prügelei nach dem Fußballmatch zugezogen habe. Erst als er in ein gewöhnliches Gefängnis überstellt wurde, schaffte er es mithilfe eines Insassen, das britische Außenamt in Kenntnis zu setzen. Ein Vier-Augen-Gespräch mit einem britischen Gesandten wurde untersagt. Nachdem ein Arzt attestiert hatte, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt habe, wurde er mitten in der Nacht freigelassen: ohne Geld und ohne Handy. "Ich bin froh, überhaupt noch am Leben zu sein", sagte Ahmad, der seinen Job am Flughafen Birmingham an den Nagel hängen musste. Wenn er irgendwo Polizei oder Blaulicht sehe, falle er immer noch rasch in ein "schwarzes Loch".

Für internationales Aufsehen hatte im Jahr zuvor auch die Festnahme des damals 31-jährigen Doktoranden Hedges gesorgt. Er wurde nach einem zweiwöchigen Forschungsaufenthalt 2018 am Flughafen festgenommen und für fast sieben Monate in Einzelhaft gesteckt. Man bezichtigte ihn der Spionage, was Hedges und London stets vehement bestritten. "Wochen zuvor hatten sie mein Handy mit der Spionagesoftware Pegasus infiziert", erzählt Hedges, der von psychologischer Folter im Gefängnis berichtet. Man habe ihn tage- und nächtelang verhört, ihm mit körperlicher Gewalt gedroht und ihm Drogen verabreicht. Frei kam er erst durch diplomatische Bemühungen, nachdem er ein erzwungenes Geständnis unterschrieb und zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. Er leidet heute ebenfalls noch unter posttraumatischem Stress.

Umstrittene Fahndungsnotiz

"Eine führende Organisation, die international gegen Kriminalität vorgeht, sollte nicht von jemandem geführt werden, der einem systematischen Folterapparat vorsteht bzw. von der systematischen Folter im eigenen Betrieb nichts mitbekommt", sagt Hedges, der auch auf den Fall des bahrainischen Regimekritikers Ahmed Jaafar Mohamed Ali verweist. Dieser sei kurz nach der Amtsübernahme Al-Raisis auf Bahrains Ansuchen von Interpol zur Fahndung ausgeschrieben worden, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Auslieferung aus Serbien untersagt hatte. Er sitzt nun lebenslänglich in Bahrain im Gefängnis, wo er auch gefoltert worden sein soll.

In Frankreich hat die Staatsanwaltschaft bereits Ermittlungen gegen Al-Raisi aufgenommen. Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock wollte sich vor dem Auftakt der Generalversammlung in Wien auf STANDARD-Nachfrage unter Verweis auf laufende Verfahren nicht zu den Vorwürfen äußern. Stock betonte, dass alle Fahndungsansuchen sorgfältig überprüft und auf diesem Wege etliche Schwerstverbrecher gestellt würden. (Flora Mory, 27.11.2023)