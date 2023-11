Die Pläne für die erste eigene Wohnung liegen trotz hoher Zinsen und verschärfter Kreditvergaberichtlinien nicht auf Eis? Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Bankberaterin des Vertrauens zu konsultieren. Ein kleiner Konsumkredit für die Wohnungseinrichtung lässt sich hingegen sehr einfach digital abwickeln. Dasselbe gilt für die Haushaltsversicherung. Geht flott, ist für die meisten Konsumenten und Konsumentinnen auch keine Hexerei mehr. Banken und Versicherungen haben zuletzt viel Geld in neue Technologien und in ihre Serviceprozesse gesteckt. Onlinekredit, Banking via App, hilfreiche Avatare, vielfältige Kommunikationswege via E-Mail, Messenger oder Telefon – alle Ingredienzien für glückliche Kunden und Kundinnen aller Altersgruppen stehen bereit. Oder doch nicht?

Banken und Versicherungen investieren viel, aber trotzdem sind viele der Kunden und Kundinnen nicht zufrieden. Das legt eine Studie der Unternehmensberatung Eurogroup Consulting (EGC) nahe. Die Berater haben 2000 Privatpersonen zu ihren Vorstellungen befragt, wie aus ihrer Sicht der Kundenservice funktionieren soll und was sie sonst noch erwarten. Sind die Mitarbeiter freundlich? Wie wichtig ist Geschwindigkeit, wie rasch erwartet man einen Rückruf?

Bankgeschäfte lassen sich heute gut auch via Smartphone erledigen. Für diesen Komfort wurde viel investiert. Die Ansprache ist aber das Allerwichtigste, finden Kunden und Kundinnen. APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

Eines vorweg: Begeisterung sieht anders aus. Nur rund ein Drittel der Befragten stellte eine Verbesserung der Kundenprozesse in den vergangenen Jahren fest. Eine maue Ausbeute angesichts der enormen Transformationsprozesse, die in den Instituten angestoßen worden sind. 43 Prozent (Banken) gaben zu Protokoll, sie hätten rein gar nichts bemerkt. Fast ein Fünftel (17 Prozent) stellten sogar eine Verschlechterung der Prozesse fest. Bei den Versicherungen fällt der Absturz mit sieben Prozent weniger dramatisch aus. Wie kann das sein?

Kundensicht zweitrangig

Hermann Sgardelli, Principal bei Eurogroup Consulting und Mitverfasser der Studie, hat eine Erklärung: "Die Anpassungen sind vielfach IT- oder vertriebsgetrieben. Auf die Kundensicht wird weniger geschaut." Die Bank habe vielleicht sogar ein Superprodukt, nur leider geht es am Bedarf der Kunden vorbei. Da passt ins Bild, dass eine große Mehrheit (76 Prozent) der Befragten angab, sie sei mit ihrem letzten Kontakt allenfalls zufrieden. Geht es nach Sgardelli, sollten die Institute auf jeden Fall mehr bieten. "Es wird immer wichtiger, sich zu unterscheiden, und das geht über die Ansprache der Kunden und nicht über die Produkte, die sich teilweise sehr ähnlich sind."

Dieses Paar schaut sehr zufrieden aus. Vielleicht hat es mit seinen Kundenbetreuern den Jackpot geknackt. IMAGO/Westend61

Doch was könnte die Kunden und Kundinnen begeistern? Es sind recht basale Bedürfnisse, die sie äußern: schnelle Prozesse sowie freundliche und kompetente Beratung. Vielfach zählt das offenbar nicht zum Standardrepertoire: Nur rund 17 Prozent zeigten sich von ihrem letzten Kontakt begeistert. Sgardelli nennt ein Beispiel für etwas, das Kunden ärgert: "Wenn ich in die Bank gehe und einen Fondssparer anlegen möchte, ein Standardisiertes Produkt, mit 100 Euro monatlicher Abbuchung, dauert das 50 Minuten." Geschuldet sei dies Compliance-Vorschriften und gewachsenen IT-Systemen. "Das Fintech kann das auf Knopfdruck. Solche Prozesse müssen angeschaut und automatisiert werden", sagt der Fachmann.

Geiz ist nicht immer geil

Natürlich seien auch der Preis bzw. die Konditionen ein Thema, das für Frust sorgen könnte. Aber: "Es geht nicht immer ums Geld", sagt Sgardelli. Da lohnt der Vergleich mit Deutschland. Geiz ist geil, diese Devise ist bei den Nachbarn bei weitem mehr verbreitet als in Österreich. Dort nennen die Befragten den Preis als wichtigsten Grund, ihrem Versicherer treu zu bleiben, in Österreich steht der persönliche Kundenservice im Vordergrund. Erst danach kommen Preis und Konditionen. Auch Banken können mit persönlicher Ansprache punkten.

Das entscheidende Kriterium überhaupt ist laut Berater Sgardelli die Kundenkommunikation. In der Studie gaben immerhin fast 90 Prozent der Befragten an, dass sie gerne bereit wären, Feedback zu geben – und das durchaus differenziert, etwa in eigenen Worten. Allein: Nur gut ein Fünftel der Institute nützte die Gelegenheit, um ihre Klientel einmal genauer nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu befragen. Eine Hürde in dieser Frage könnte das UWG (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb) sein. Ihm gemäß muss der Kunde einem Telefonat oder einer E-Mail seitens der Bank zustimmen. Dabei würden zumindest laut der Befragung 63 Prozent einer Kontaktaufnahme per Mail zustimmen. (Regina Bruckner, 28.11.2023)